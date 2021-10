Zum Jahreswechsel steht in der Tanzschule Schaller in Altenburg traditionell eine Flut von Veranstaltungen an, die im Vorjahr fast ausnahmslos Corona zum Opfer fielen. Was wird diesmal aus den Tanzstunden-Abschlussbällen, der Adventsgala, den Formationsturnieren und vor allem dem Ball des Jahres? Die LVZ hat nachgefragt.