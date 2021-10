Die Altenburgerin Diana Labisch ist ihrer Sehnsucht nach Amerika gefolgt

Altenburg

Schon als kleines Mädchen interessierte sich Diana Labisch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie war fasziniert von Sprache, Kultur, Mentalität, Diversität und den verschiedenen Landschaften. Ihre Eltern konfrontierte sie früh mit dem Wunsch, das Land auf der anderen Seite des Atlantiks zu besuchen.

Ihre erste Reise in die USA führte sie mit 16 Jahren nach Kalifornien. In den Sommerferien war sie sechs Wochen an einer Highschool. „Ich war fasziniert von dem Land. Es war alles noch gigantischer, als ich es mir vorgestellt habe“, sagt Diana Labisch.

Zeit bei Gastfamilie als Schlüsselmoment

Geboren und aufgewachsen ist Diana Labisch in Altenburg. Ihre Heimatstadt verließ sie nach dem Abitur im Jahr 2006 und arbeitete ein Jahr als Au Pair in den USA. Die Zeit bei ihrer Gastfamilie in Northern Virginia beschreibt sie als Schlüsselmoment ihres Lebens. Sie lernte, auf eigenen Beinen zu stehen und sich allein in einem fremden Land zurechtzufinden. Bis heute hat sie regelmäßig Kontakt zu ihrer Gastfamilie. „Ich besuche sie und sie besuchen mich. Sie sagen, ich sei wie eine Tochter für sie und gehöre zur Familie“, sagt Diana Labisch. Die Kinder, die sie als Au Pair betreute, sind bereits erwachsen.

An der Universität in Leipzig studierte die 33-Jährige American Studies im Bachelor- und Masterstudiengang mit dem Schwerpunkt Geschichte, Gesellschaft, Politik, Kultur und Literatur. Während dieser Zeit absolvierte sie Auslandssemester an der Long Island University in Florida, an der Harvard University in Boston und an der American University in Washington D.C. Dazu gehörte auch ein Praktikum im German-American Heritage Museum, bei dem sie eine Ausstellung für einen deutschen Automobilhersteller organisierte.

Spontanes Job-Angebot nach Kalifornien

Da Diana Labisch viel Freude am wissenschaftlichen Arbeiten hat, entschied sie sich nach ihrem Studienabschluss im Jahr 2014 zu promovieren. An der Claremont Graduate University in Los Angeles forschte sie im Bereich „Cultural Studies and Educational Policy“. Gleichzeitig arbeitete sie für verschiedene Institutionen, um ihre Miete und Lebensunterhalt bezahlen zu können. „Während dieser Zeit hatte ich fünf Anstellungen und kaum Freizeit, aber das hat mich nicht gestört. Ich mochte meine Arbeit und habe viele prägende Momente erlebt.“

Ein Arbeitsverhältnis stellte sich als besonders wertvoll für Diana Labisch heraus. Nach dem sie nach ihrer Promotion nach Deutschland zurückkehrte und in Leipzig arbeitete, kontaktierte sie die Firma und bot ihr einen Job in Kalifornien an. „Das Angebot war sehr spontan. Ich nahm die Stelle an, weil das Aufgabengebiet besser zu mir passte“, sagt Diana Labisch.

Arbeitsweg direkt am Strand entlang

Seit einem Jahr arbeitet sie als Regional Director für die Regionen Westcoast und Midwest der USA in einer Firma, die den Einsatz von Au Pairs organisiert. Da sie selbst in dieser Position aktiv war, kennt sie die Wünsche der jungen Menschen, die aus dem Ausland in die USA kommen. „Ich mag meinen Job, weil er jeden Tag anders und abwechslungsreich ist.“ Sie wohnt in Laguna Beach, einer Küstenstadt am Pazifischen Ozean zwischen Los Angeles und San Diego. Ihr Arbeitsweg verläuft direkt am Strand entlang. „Laguna Beach ist ein kleines Künstlerstädtchen mit vielen bunten Menschen. Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt die 33-Jährige.

In ihrer Freizeit liest Diana Labisch Biografien. Derzeit stehen die Werke von Thomas Gottschalk und Karl Lagerfeld in ihrem Bücherregal, die ihre Eltern ihr schickten. Sie verbringt viel Zeit am Meer und fotografiert. Da ihr Vater in Altenburg ein Fotogeschäft besitzt, ist sie mit der Kamera aufgewachsen. Während der Corona-Pandemie vermisst sie am meisten die Besuche in Museen und Theatern. Sie reist gern und war schon in den Bundesstaaten Texas, Arizona, South Dakota oder Nevada.

Weihnachten regelmäßig in Altenburg

Weihnachten verbringt sie regelmäßig bei ihrer Familie in Altenburg. „Weihnachten unter Palmen ist für mich sehr befremdlich. Im Amerika orientiert sich das Fest eher am Konsum und nicht an Ruhe und Besinnlichkeit. Außerdem liebe ich das europäische Weihnachtsflair und Weihnachtsmärkte“, sagt Diana Labisch.

„Ich bin sehr glücklich und rundum zufrieden“, sagt sie über ihr Leben in den USA. Wie lange sie in Amerika bleiben wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Sie kann sich vorstellen, nach Europa zurückzukommen. „Ich lebe zwischen den Welten, da ich sehr europäisch eingestellt bin, aber die Mentalität, Kultur und Diversität der amerikanischen Gesellschaft und den Way of Life schätze. Ein Mix aus beiden Kulturen wäre ideal für mich.“

Von Lisa Gerth