Vom Altenburger Land in (fast) alle Regionen der Welt – etliche junge Menschen aus dem Kreisgebiet haben ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. In einer Serie stellt die LVZ in loser Folge einige dieser Auswanderinnen und Auswanderer vor – heute Wencke Hertzsch, die über ihr Studium nach Wien kam und dort glücklich wurde.