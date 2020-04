Die Arbeit der Altenburger Näherinnen weist auf ein Dilemma hin

Altenburg

Die Corona-Pandemie wird in die Geschichte eingehen als eine Zeit der Engpässe. Fehlte es zunächst an Nudeln, Klopapier und Küchenrollen, herrscht nun Knappheit bei Gummibändern, Nähutensilien und potenziellen Einlagen für selbstgefertigte Stoffmasken. Sogar leere Auslagen bei kleinen Kaffeefiltertüten wurden schon gesichtet, seitdem bekannt ist, dass sie sich als Pseudo-Atemfilter eignen. Beim Spurt aufs Toilettenpapier, ausgelöst durch unnötige Hamsterkäufe, konnte man ja noch gequält lächeln. Fehlende Atemschutzmasken in Gesundheits- und Pflegeberufen sind allerdings nicht mehr komisch.

Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Absurde Situation

Die Situation erscheint absurd, gar beängstigend: Ehrenamtliche müssen mit Nadel und Faden zur Tat schreiten, weil Mitarbeiterinnen professioneller Medizin- und Betreuungs-Einrichtungen um Hilfe rufen. Da räumen Großmütter ihre Materialkiste und ziehen Eltern – fast schon im Wortsinn – ihren Kindern das Moltontuch unterm Hinterm weg, um Frauen und Männern in systemrelevanten Bereichen ein bisschen Schutz zu verschaffen, der genau genommen keiner ist. Die Arbeit der Hobby-Näherinnen, denen großer Respekt gebührt, zeigt ein immenses Dilemma auf: Trotz gegenteiliger Bekundung auf politischer Ebene mangelt es an Schutzausstattung an entscheidenden Stellen. Anspruch und Wirklichkeit in der Versorgung klaffen auseinander.

Maskenpflicht verschärft die Situation

Und die ab Freitag in Thüringen geltende Maskenpflicht in Läden und Nahverkehr wird die Situation weiter verschärfen. Sie wird vermutlich die ohnehin schon unverschämt hohen Preise für industriell gefertigte Schutzmasken weiter in die Höhe treiben und Lieferzeiten verlängern.

Gewiss: Der Mundschutz kann nicht schaden. Dass sich Mediziner, auch der Altenburger Amtsarzt, skeptisch über den Nutzen im Alltag äußern – geschenkt. Doch die nun schnell noch eingeführte Verpflichtung zur Maske, um – wie es in der Begründung heißt – Regeln zu vereinheitlichen, wirkt eher wie eine politische Maskerade: Sie demonstriert Handlungsbereitschaft im Straßenbild, während hinter den Türen von Heimen und Praxen ein gefährlicher Mangel herrscht. Zum Leidwesen derer, die wirklich dringend schutzbedürftig sind.

Von Kay Würker