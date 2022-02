Vom Altenburger Land in (fast) alle Regionen der Welt – etliche junge Menschen aus dem Kreisgebiet haben ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. Die LVZ stellt in loser Folge einige von ihnen vor – heute Annett Heitsch aus Breesen, die seit gut 30 Jahren in Südengland wohnt und mit dem Brexit hadert.