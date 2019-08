Göhren

Den Kampf um die Eigenständigkeit hat die Gemeinde Göhren 2018 gewonnen. Gut ist damit in der Kommune aber nichts. „Kein Geld“, antwortet Bürgermeister Frank Eichhorn (Feuerwehr) stereotyp auf die Frage was in Göhren gemacht, geplant oder vollendet wurde.

Eine halbe Million Euro für die Verwaltung

Zwar sei es in diesem Jahr gelungen, einen ausgeglichenen Etat aufzustellen – das heißt, 2019 können wohl alle Rechnungen bezahlt werden. Das geht aber nur mit 8000 Euro aus dem Sparstrumpf und durchs konsequente Einziehen der Straßenausbaubeiträge auf. In diesem Jahr setzt die 417-Einwohner-Gemeinde so insgesamt reichlich 518 000 Euro um. Rund 482 000 Euro davon werden für den Verwaltungsetat gebraucht, damit bleiben etwa 36 000 Euro im Investitionshaushalt, von denen aber über 20 000 Euro zurück in den Verwaltungshaushalt fließen. Auch die 5000 Euro Investitionspauschale vom Land, die Göhren fürs Rechnungen-Bezahlen braucht. Dabei steht die Gemeinde einem enormen Investitionsstau gegenüber.

Es klemmt an allen Ecken

Die Feuerwehrleute benötigen neue Ausrüstung, weil ihre in die Jahre gekommen ist. „Da muss man mit 20 000 Euro pro Mann rechnen“, getraut sich Eichhorn kaum die Zahl auszusprechen. Auch das Feuerwehrauto sei inzwischen 21 Jahre alt und nicht viel jünger das Fahrzeug der Gemeinde. „Das hoffentlich noch einmal durch den Tüv kommt.“ Die Bauhofausstattung ist schlecht, ganz zu schweigen von unseren Straßen, so der Bürgermeister weiter.

Kein Zeitplan für Trinkwasseranschluss von Lossen

„Doch was uns am meisten auf den Nägeln gebrannt hat, war die zukünftige Trinkwasserversorgung des Brunnendorfs Lossen. Da ist zum Glück jetzt eine Lösung gefunden wurden“, verweist Eichhorn auf die Zusage von Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (die OVZ berichtete). Die Planung dafür sei in Auftrag gegeben und werde jeden Tag im Briefkasten des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land erwartet, so dessen Chef Lars Merten. Wann gebaut wird, ist aber offen. Gestartet werde grundsätzlich erst, wenn der Förderbescheid vorliegt. „Da ist aber das Problem, dass es in Erfurt noch keine Förderrichtlinie gibt.“

Von Jörg Reuter