Die Glücksbringerin von Meuselwitz: Jana Grönke ist Werbegesicht von Lotto

Meuselwitz

Eigentlich wollte Jana Grönke gar nicht bei diesem Glücksspiel mitmachen – aber ihrem Gebietsleiter zuliebe ist sie über ihren Schatten gesprungen. Und eine Woche später kam der Anruf: Jana Grönke von der Tank- und Lotto-Annahmestelle in Meuselwitz ist eine der „Glücksbringer von Lotto Thüringen“ und damit Gesicht der aktuellen Kampagne.

Täglich kommen die Leute zu ihr, um einen Lottoschein auszufüllen. Neben Fremden sieht sie auch jede Woche vertraute Gesichter. Die, die nicht aufgeben. Die Strategien sind dabei ganz unterschiedlich. „Manche spielen immer mit den selben Zahlen. Manche nehmen Zufallszahlen. Und dann gibt es noch den Klassiker: Geburtstagszahlen“, erzählt Grönke.

Was ein großer Gewinn ist, entscheidet jeder für sich

Diejenigen, die bei ihr einen Lottoschein abgeben, erzählen ihr meist nicht den Beweggrund, warum sie beim Glücksspiel mitmachen. Aber sie vermutet, dass es die Hoffnung auf den ganz großen Wurf ist. „Das Größte, was wir seit dem Beginn 2017 mitbekommen haben, waren bis zu 1000 Euro“, sagt sie. Ob das ein großer Gewinn ist, müsse jeder für sich entscheiden – für sie wäre es erst einmal genug. Grönke spielt selbst regelmäßig.

Glück macht sie jedoch nicht an einer Zahl fest, an keinem Lottogewinn. „Glück ist, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Und das auch sein möchte.“ Da geht es um die innere Einstellung. „Der eine braucht ein Auto, um zu protzen, auch wenn dann am nächsten Tag das Geld für Toastbrot fehlt. Aber das macht nicht glücklich, nur darzustellen, was nichts mit der Realität zu tun hat. Man sollte nicht neidisch und zynisch auf die anderen schauen“, ist sie überzeugt.

Für 2021 wünscht sie sich einfach, dass es läuft

Und eins ist für Grönke sicher: „Ich werde mich nicht verbiegen. Egal, was andere machen.“ Glück sei außerdem eine Frage der Perspektive. Für den einen sei es normal, einen guten Job zu haben, für den anderen ein großes Glück. Unzufrieden kann ersterer trotzdem sein.

Wenn Jana Grönke mal einen schlechten Tag hat, hat sie ihre eigenen Methoden, um bessere Laune zu bekommen: Sie geht mit ihren beiden Hunden in den Wald. „Das erdet und bringt mich dahin zurück, wo alles herkommt. Da kann ich nachdenken.“ Mal geht sie alleine, mal mit ihrem Lebenspartner, je nach Stimmung. „Es kann auch schön sein, diesen Moment zu teilen.“ Für das Jahr 2021 hat sie nur einen Wunsch: „Dass es läuft. Gesundheitlich, privat, beruflich. Ohne Stolpersteine.“

Von Katharina Stork