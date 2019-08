Starkenberg

Die Mädchen und Jungen im Kindergarten Starkenberg platzen fast vor Stolz. In den vergangenen Tagen haben sie eine Hilfsaktion für den Circus Afrika organisiert. Nachdem Ende Juli ein Teil des Winterquartiers der Zirkusleute im Starkenberger Ortsteil Kostitz abgebrannt war, stellten sie eine Spielzeugbörse auf die Beine. Jedes Kind suchte zu Hause Spielsachen zum Verkaufen aus. Zusammen kamen fast 40 Spielzeuge, die dann in der Einrichtung für wenige Euro den Besitzer wechselten.

Spielzeugverkauf bringt über 100 Euro ein

Natürlich haben nicht die Kinder das Geschäft gemacht, sondern die Eltern. Insgesamt seien so schon 103 Euro zusammengekommen, zieht Erzieherin Dagmar Mühlmann kurz vor Ende der Aktion eine erste Bilanz. „Mit so viel Geld haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt sie begeistert.

Die Mädchen und Jungen des Starkenberger Kindergartens „Frohe Zukunft“ haben ihr Spielzeug für den Circus Afrika verkauft und den Erlös gespendet. Quelle: Jörg Reuter

„Meine Sachen sind schon verkauft“, erzählt der kleine Till. Ein Buch hatte er ausgesucht. Sein Freund Eric brachte ein Puzzle mit. „Das hatte ich schon ganz lange ausgepuzzelt“, begründet der Fünfjährige seine Wahl und berichtet weiter, dass er im Gegenzug ein Müllauto und einen Traktor mit Anhänger auf dem Spielzeugflohmarkt gekauft hat. Die Idee zu der Spielzeugbörse sei erstaunlicherweise von den Kindergartenkindern selbst gekommen, so Mühlmann. Nach der Brandnacht hätten sie und ihre Kollegen mit den Steppkes darüber geredet. „Zum einen waren wir schon zweimal mit den Kindern beim Zirkus, und zum anderen haben viele Kinder den Feuerwehreinsatz in der Nacht mitbekommen“, erklärt Mühlmann.

Beim Überlegen, was getan werden könnte, habe die Vorschulgruppe die Idee zu der Spendenaktion gehabt. „Dabei geht es uns aber nicht vorrangig um den Zirkus“, stellt Mühlmann klar, auch mit Bezug auf manche hinter vorgehaltener Hand geübte Kritik. „Uns war vor allem wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass es richtig ist zu helfen, wenn jemand in Not gerät.“

Und dass sie mit ihrer Aktion helfen können, bereite den Kindern offensichtlich viel Freude und macht sie mächtig stolz. „Ich habe dafür auch ein Puzzle gegeben und meine Schwester einen Teddy“, muss auch der kleine Adrian loswerden, der beteuert, dass seine einjährige Schwester das Kuscheltier nicht mehr wollte. Die fünfjährige Melissa erzählt derweil mit strahlenden Augen von den zwei Büchern, die sie vom Flohmarkt bekommen hat. „Eins ist über Tiere und eins mit Anna und Elsa.“

Circus Afrika streitet mit Versicherung um Geld

Unterdessen hat Zirkusdirektor Hardy Weisheit inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, der ihm helfen soll, das Geld für den Wiederaufbau von seiner Versicherung zu bekommen. Wegen des laufenden Verfahrens möchte er sich derzeit öffentlich dazu aber nicht mehr äußern. Nach OVZ-Informationen hat der Fall bei dem deutschlandweit agierenden Versicherer inzwischen intern hohe Wellen geschlagen, weshalb auch noch keine abschließende Entscheidung gefallen sein soll. Eine entsprechende Nachfrage blieb jedoch mit Verweis auf den Datenschutz von der Presseabteilung der Versicherung unbeantwortet.

Von Jörg Reuter