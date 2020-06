Die Jugendherberge Windischleuba öffnet wieder – mit Absperrungen und Warnhinweisen

Windischleuba

Es ist einsam und leer im großen Schloss. Normalerweise ist um diese Jahreszeit Gewimmel auf den Gängen: Abschlussreisen, Klassenfahrten, Chorlager – die Jugendherberge im altehrwürdigen Haus in Windischleuba bietet für viele Gelegenheiten ein Dach. Normalerweise. Im Moment ist nur Matthias Buhl da, der Leiter. Erledigt notwendige Arbeiten, bereitet den Neustart vor.

Am 10. Juli, das steht nun fest, sollen wieder Gäste einziehen. Noch nicht die Stammbesucher, wie Schulklassen, Chöre und Orchester. Chor- und Orchesterproben sind – trotz großer Räume – im Schloss derzeit sowieso nicht möglich, da der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Doch immerhin: Familien und Privatpersonen können gerne die alten Gemäuer erkunden, sich eines der gemütlichen Zimmer buchen. Die ersten Übernachtungsgäste für Juli seien schon registriert, erzählt Matthias Buhl. Schon eher aufzumachen, hätte sich aber nicht gelohnt, fügt er an. „ Es macht keinen Sinn zu öffnen, wenn keine Gäste da sind.“

Maximal zwei Haushalte pro Zimmer

Bis zu zwei Haushalte dürfen in einem Zimmer untergebracht werden. Und um die Gesundheit der Gäste zu schützen, wird einiges getan. „Ich habe über 150 Meter Warnklebeband verklebt und über 200 Din-A4-Seiten bedruckt, um Wege abzusperren und Anweisungsschilder anbringen zu können“, schildert der Herbergsleiter.

Buffet mit Selbstbedienung könne die Jugendherberge zurzeit nicht anbieten. Jeder Besucher oder jede Familie bekomme eine bestimmte Essenszeit zugeteilt, um die Sicherheit beim Essen gewährleisten zu können. Ebenso sind Wege nach Einbahnstraßensystem gekennzeichnet, damit sich niemand zu nahe kommt. Das Hygienekonzept sei vom Deutschen Jugendherbergswerk konzipiert worden, werde bundesweit in den Einrichtungen umgesetzt und angepasst.

Matthias Buhl erwähnt, dass die Jugendherberge in Windischleuba bis zum heutigen Tag keine staatliche finanzielle Unterstützung erhalten habe. „Von dem versprochenen Hilfspaket haben wir noch nichts gespürt. Es hieß, man lasse niemanden im Stich, aber für uns gilt das wohl nicht.“

160 statt 2000 Übernachtungen

Bis die Corona-Pandemie kam, waren für den Juli in der Jugendherberge bis zu 2000 Übernachtungen geplant. Diese hohe Zahl an Buchungen ist nach den Stornierungen auf 160 gefallen. Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit und kommen erst wieder auf Arbeit, wenn die ersten Gäste eintreffen. Matthias Buhl befindet sich eigentlich ebenfalls in Kurzarbeit, schaut als Herbergsleiter aber trotzdem nach dem Rechten. Er fühle sich eben sehr verbunden mit dem Schloss, seit er 2018 die Leitung übernommen hat. „Irgendwann wird das Gebäude zu deinem Heim und dann steckt man mehr Zeit hinein und kümmert sich“, sagt er.

Trotz der vielen Veränderungen und Regeln soll die Jugendherberge den Gästen eine entspannte und erholsame Zeit ermöglichen. Freundliche Worte und Ausflugstipps der Mitarbeiter, die soll es auch im Ausnahmezustand geben. Matthias Buhl ist froh, dass in sein großes Haus in einigen Tagen nun endlich wieder Leben einzieht.

Reservierungen in der Jugendherberge Windischleuba sind jederzeit online unter www.jugendherberge.de möglich. Bei Fragen ist das Team in Windischleuba montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr telefonisch unter 03447 834471 erreichbar – oder per E-Mail an windischleuba@jugendherberge.de.

Von Lisa-Marie Meyner