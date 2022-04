Altenburg

Vier Tage Ruhe vom Alltagsstress und viel Zeit für die Familie verspricht das kommende Osterwochenende. Wenn dann auch noch das Wetter stimmt, steht einem gemeinsamen Ausflug an den Feiertagen nichts mehr im Wege. Auch im Altenburger Land locken dafür zahlreiche Strecken, die neben viel frischer Luft auch noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit zu bieten haben. Die LVZ gibt vier Touren-Tipps für Ausflügler.

Wanderung entlang der Haselbacher Teiche

Rund um die Haselbacher Teiche bietet sich den Spaziergängern Natur pur. Quelle: Mario Jahn

Startpunkt der etwa 5,6 Kilometer langen Tour ist der Haltepunkt der Kohlebahn in Haselbach. Von dort geht es über die Teichstraße in Richtung Rittergutsteich und Hummelteich, den Großen See, Bürsten- und Bienenteich weiter gen Regis-Breitingen. Nach einem entspannten Spaziergang durch den Ort über Bach- und Forststraße sowie die Bahnhofstraße endet die Wanderung schließlich am dortigen Kohlebahn-Stopp. Unterwegs lädt – neben den Teichen selbst – auch der zwischen den Gewässern gelegene Aussichtsturm zum Verweilen und Blicke schweifen lassen ein.

Wanderung zum Pahnaer See und dem Seecampingplatz

Am Seecampingplatz in Pahna lädt gastronomisches Angebot zur Rast ein. Quelle: Mario Jahn

Ausgangspunkt der Tour ist die Stauseegaststätte Fockendorf. Nachdem das Auto auf dem Parkplatz am Stausee abgestellt worden ist – und gegebenenfalls eine kurze Stärkung in der Gaststätte eingenommen wurde – verläuft der Weg entlang der Staumauer der Talsperre Windischleuba zum Zeltplatz. Von dort geht es weiter über den FKK-Strand und über den Lärchensteig zurück nach Fockendorf. Zwischendrin locken immer wieder Aussichtspunkte zum Rasten, am Pahnaer See selbst kommen Eisfreunde ebenso auf ihre Kosten wie Kinder, die die dortigen Spielplätze erkunden können. Der Weg ist familienfreundlich und kann auch mit Kinderwagen befahren werden.

Wanderung auf dem Sprotte-Erlebnispfad

Auf dem Sprotte-Erlebnispfad bietet sich in Nöbdenitz auch ein Abstecher zur Hochwasserklangorgel an. Quelle: Mario Jahn

Wen es hingegen eher in den Südraum des Altenburger Landes zieht, für den bietet sich eine Tour auf dem Sprotte-Erlebnispfad an. Beginnend am Fuß der Burg Posterstein bietet der gut neun Kilometer lange Wasserlehrpfad insgesamt 13 interaktive Stationen entlang des Weges Richtung Schmölln. Gleich zum Start bietet der Burgturm des historischen Gemäuers bei gutem Wetter einen Blick bis ins Erzgebirge. Im Ort selbst lädt der Kunst- und Kräuterhof „Auenhof“ mit kleiner Galerie und Bauerngarten zum Besuch ein. Weiter geht es dann über die Rothenmühle nach Nöbdenitz. Wer möchte, kann im weiteren Verlauf über Hängebrücken balancieren, Eisvögel beobachten oder auch geheime Botschaften über den Nöbdenitzer Teich schicken. Vorbei an dem Gewässer gelangt man zum Pfarrhof und der 1000-jährigen Eiche – Naturdenkmal und Grabstätte des Ministers Hans Wilhelm von Thümmel. Im Anschluss geht es weiter in Richtung der Knopfstadt Schmölln. Der asphaltierte Weg besitzt nur geringe Steigungen und ist zu Fuß, per Rad sowie mit Kinderwagen oder Rollstuhl gut begeh- und befahrbar.

Wanderung auf dem Lutherweg von Altenburg nach Borna

Entlang des Lutherwegs bietet sich auch ein Zwischenstopp an der Jugendherberge im Wasserschloss Windischleuba an. Quelle: Mario Jahn

Der rund 21 Kilometer lange Abschnitt beginnt in der Skatstadt am Marstall und führt von dort über Remsa gen Windischleuba, wo die Jugendherberge im Wasserschloss die Blicke auf sich zieht. Weiter geht es über die örtliche Talsperre und Pähnitz zum Seecampingplatz in Pahna, wo sich eine Rast für große und kleine Ausflügler anbietet. Im Anschluss wird die Landesgrenze gen Sachsen überquert, wo es zunächst nach Wyhra und im Anschluss weiter über Zedlitz gen Borna geht. Auf dem dortigen Marktplatz endet schließlich die Tour.

Von LVZ