Die Landwirtschaft im Altenburger Land steht vor Herausforderungen

Gößnitz

Große Gespanne aus Treckern und Anhängern dominieren auf dem Weg zum Rittergut Schwanditz das Straßenbild. Staubwolken ziehen über die Felder neben der Fahrbahn – goldgelb scheinen dort die großen Flächen im Kontrast zum blauen Himmel, das Grün der Maispflanzen unterbricht es hier und da. Rund 39 000 Hektar Ackerland gibt es in der Region und jetzt, Mitte August, ist Erntezeit im Altenburger Land. Das Getreide wird eingefahren.

Für den Weizen auf den Feldern von Jürgen Junghannß ist es am Freitag der letzte Tag. Ein Jahr lang durften sich die Halme in die Länge strecken. „Der muss jetzt runter“, sagt Junghannß, während er in seinem Feld steht. Er zupft eine Ähre vom Halm, zerreibt sie zwischen den Händen, die Körner fallen ab, Junghannß probiert sie. Länger dürfte der Weizen nicht mehr stehen, dann wäre er hin, kommentiert er auf Nachfrage. In Schwanditz warten sie deshalb nur noch auf den Mähdrescher, den haben sie hier nämlich nicht. Die Maschine ist bestellt und soll spätestens am Abend kommen. Rund zwei Tage später werden dann auch auf den Feldern hinter dem Rittergut nur noch Stoppel zu sehen sein.

Das restaurierte Rittergut hat nicht nur eine Landwirtschaft, sondern auch den längsten Laubengang Thüringens vorzuzeigen. Quelle: Andy Drabek

Familienbetrieb sorgt für die Landwirtschaft auf Gut Schwanditz

Um die 240 Hektar bewirtschaftet Jürgen Junghannß mit seiner Landwirtschaft auf und um das Rittergut Schwanditz herum. Manches davon ist gepachtet, anderes gehört zum Gut. Nach der Wende kamen er und seine Familie nach Göllnitz, übernahmen das damals heruntergekommene Gut. Neben der Landwirtschaft – angebaut wird neben Weizen auch Gerste, Zuckerrüben, Raps, Kartoffeln, Mais und Hanf, Hühnern, zwei Eseln und einer Mutterkuhherde – gibt es auf dem Gut 46 Gästebetten und Platz für Veranstaltungen wie Hochzeiten oder sogar Theater. Betrieben wird das alles von den Junghannß’ und einigen Helfern. Es ist ein Familienbetrieb.

„Die Erntesaison geht von circa März bis Ende November, bis die Zuckerrüben dran sind“, erzählt Junghannß. Eine Pause gibt es selten, denn wo geerntet wurde, wird auch wieder ausgesät. Eins folgt aufs andere. Und: Die Saison verlängert sich. Drei Wochen nach vorn, drei Wochen nach hinten raus, schätzt Junghannß, seien in den vergangenen Jahren dazu gekommen. Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft berichtet beispielsweise allein bei Äpfeln und Raps über eine Verschiebung von 20 Tagen in den vergangenen 50 Jahren: Der Klimawandel verändert auch bei den Landwirten und Landwirtinnen die Arbeit.

Rund 1000 Tonnen Korn können hier gelagert werden. Quelle: Andy Drabek

Der Klimawandel spielt im Altenburger Land eine wichtige Rolle

Die Region allerdings ist noch fruchtbar. Die Böden im Altenburger Land sind sehr gut, im „oberen Maß“, sagt Jürgen Junghannß sogar. Doch er sagt auch, die letzten drei Jahre hätten Sorge bereitet. Die Sommer waren überdurchschnittlich regenarm, die Erde hart, den Pflanzen fehlte das Wasser. Es sind zunehmende Witterungsextreme, die schlimmstenfalls Ernten zerstören können. „Dieses Jahr war wie ein Aufatmen, auch wenn ich glaube, dass es nicht so bleiben wird.“ Der viele Regen und das unstete Wetter haben aber auch Probleme verursacht.

Qualität von Weizen und Gerste nicht wie gewünscht

Tom Bauch, Vorstandsvorsitzender des Kreisbauernverbandes Altenburg, zieht eine Zwischenbilanz. Von der Qualität seien Gerste und Weizen in diesem Jahr nicht wie erhofft. Die Körner seien sehr klein, man komme nicht auf das Gewicht. „Von außen betrachtet sehen die Felder gut aus, aber auch der Weizen ist nicht zufriedenstellend.“ Die Feuchtigkeit lasse unter anderem zudem auch Pilze entstehen und könnte zu Toxinen im Korn führen. „Aber das wird alles sorgfältig kontrolliert“, so Bauch.

Umso notwendiger ist es, sich auf die Zukunft einzustellen und die richtige Saat zu nehmen. Die Ansätze seien da, unter anderem durch stressstabile Sorten, sagt Jürgen Junghannß. Glaubt man ihm, wird die Region Altenburger Land landwirtschaftlich aber trotz Klimawandel relativ stabil bleiben. „Wir erbringen derzeit jedes Jahr Anpassungsleistungen“, so der Landwirt, wenn er über die Auswahl seiner Pflanzen spricht. Der Weizen, der seine letzten Stunden auf dem Feld steht, gehört dazu. Je nach Anforderungen der Region pflanzt man unterschiedliche Qualitätsgruppen.

Kurz vor der Ernte: Jürgen Junghannß weiß genau, wann der Weizen reif ist. Quelle: Andy Drabek

Wer sich mit Jürgen Junghannß über Bioanbau, Fruchtfolge, Tierhaltung oder den Einfluss des Klimas auf all das unterhält, merkt schnell: Schwarz und Weiß gibt es beim Thema Lebensmittelproduktion vielleicht nur im Supermarkt und dem Konsumenten, beim Griff zur pflanzlichen Milch, zu den Tomaten aus der Region. Nicht aber vor Ort, bei den Produzenten selber. Und: Es ist mehr Arbeit als einfach nur ein paar Stunden auf dem Trecker verbringen, Getreide zu mähen, säen und das Jahr abzuwarten. „Wir müssen mal überlegen, wie schnell sich die Menschen auf der Erde verdoppelt haben in den letzten 50 Jahren. Die wollen ernährt werden, das braucht wiederum Fläche. Und verfügbar soll auch immer alles sein“, argumentiert er beispielsweise. Mit reiner Biolandwirtschaft sei das nicht zu schaffen. Am Ende entscheide es der Konsument, sagt Junghannß. „Wir müssen Kompromisse finden.“

Landwirtschaft ist nur langsam flexibel

Dazu kommt: Das Ackerland ist rar und wird immer weniger. Subventionen, mit denen die Landwirte und Landwirtinnen planen, werden gestrichen. Finanziell gesehen ist man in der Branche wenig flexibel, sagt Junghannß zur wirtschaftlichen Lage. Das zeige sich schon am Weizen, der ein Jahr lang wächst, wo es nach der Fruchtfolge geht, aber insbesondere bei der Viehhaltung. Wenn die Nachfrage bei Milch und Fleisch gerade klein ist, die Preise zu niedrig, dann haben die Landwirte oft bereits zwei, drei Jahre in das Tier investiert. Schnell reagieren wird damit kaum möglich, teils komme es zu Schwankungen von bis zu 50 Prozent. „Weizen kann ich da zumindest aber noch einlagern“, sagt der 57-Jährige.

Die Ernte im Altenburger Land läuft derzeit auf vollen Touren. Hier bei Wintersdorf. Quelle: Mario Jahn

In diesem Jahr vermeldet der Thüringer Bauernverband aber erfreuliche Nachrichten: Die Ernte 2021 sei insgesamt mit guten Ergebnis zu bewerten, trotz schwieriger Wetterlage. Und: Die Erzeugerpreise am Getreidemarkt entwickeln sich positiv. Für eine Tonne Raps gebe es beispielsweise bis zu 500 Euro. 2020 waren es teils nur 350 Euro.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Blick auf die Börse zeigt: Auch der Weizen von Jürgen Junghannß, dessen Körner zur gleichen Zeit vor einem Jahr rund 180 Euro pro Tonne gebracht hätten, brächte nun um die 255 Euro pro Tonne (Stand 16. August 2021). Einiges von dem, was am Wochenende in den Silos gelandet ist, kommt in wenigen Tagen wieder zurück auf die Felder und wächst erneut. Nächstes Jahr im Spätsommer wird Jürgen Junghannß dann wieder an einem seiner Felder stehen, wieder die Ähre in den Händen halten und entscheiden: Jetzt muss er ab. Nur nicht da, wo er dieses Jahr gewachsen ist – die Fruchtfolge verlangt das.

Wer sich selber ein Bild über die Landwirtschaft machen möchte oder das Rittergut Schwanditz besuchen will, mehr Infos und Kontakt gibt es unter www.rittergut-schwanditz.de

Von Vanessa Gregor