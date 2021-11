„Die Mausefalle“ im Altenburger Theaterzelt – Jörg Steinberg erneut in Kriminalfall verwickelt

Altenburg

Er war Mönch Rosenkranz und Ritter Kunz von Kauffungen sowie gemeinsam mit Schauspielkollegin Mechthild Scrobanita das Traumpaar der Altenburger Prinzenraub-Festspiele – Jörg Steinberg. Jetzt zieht es den Berliner Regisseur, Schauspieler und Autor zurück in die Skatstadt, wo seine spektakulären Aktionen hoch zu Ross wohl noch lange im kollektiven Gedächtnis bleiben. Für das Altenburg-Geraer Theater hat er das Kriminalstück „Die Mausefalle“ von Agatha Christie in Szene gesetzt. Es erlebt am heutigen Freitagabend seine Premiere im Theaterzelt.

Jörg Steinberg. Quelle: peer

Herr Steinberg, wie man hört, führt Sie Ihre Arbeit für das hiesige Theater sogar wieder mit Mechthild Scrobanita zusammen. Erleben wir etwa eine Neuauflage des Traumpaares?

In dieser Hinsicht muss ich Sie leider etwas enttäuschen. Wir arbeiten zwar zusammen, stehen aber nicht gemeinsam auf der Bühne. Das macht nur Mechthild in der Rolle der Mrs. Boyle. Das Ergebnis meiner Arbeit kann das Publikum zwar sehen, mich selbst aber nicht. Regisseure bleiben halt unsichtbar (lacht).

Was hat Sie als vielbeschäftigten Künstler aus der Hauptstadt zurück in die Ostthüringer Provinz verschlagen? Die Erinnerungen?

Die Prinzenraub-Vorstellungen vor begeistertem Publikum in einer ebensolchen Stadt sind tatsächlich ein unvergessliches Erlebnis. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Der Kontakt nach Altenburg ist in den zurückliegenden Jahren aber nie ganz abgerissen. Ich habe mir am Theater ab und an Stücke angesehen und stand regelmäßig in Verbindung mit Manuel Kressin, inzwischen Schauspieldirektor am Haus. Wir kannten uns von einem gemeinsamen Engagement. Von ihm kam übrigens auch die Idee, mal etwas fürs Altenburg-Geraer Theater zu machen. Nun haben wir sie umgesetzt.

Eigentlich sollte „Die Mausefalle“ aber schon vor einem Jahr zuschnappen, doch dann kam der zweite Lockdown, wurden die Theater erneut geschlossen.

Ja, wir waren eigentlich fertig, haben die Generalprobe und noch eine Geisterpremiere vor dem Intendanten gespielt. Aber es fehlte natürlich etwas ganz Entscheidendes: das Publikum. Das war schon sehr bedauerlich, zumal bereits vier oder fünf Vorstellungen ausverkauft waren. Dann verschwand das Stück erst einmal in der Schublade und wurde auch beim Wiederbeginn im Frühjahr nicht gleich wieder herausgeholt. Man kann ein Stück, das an einem schneeverwehten Ort spielt, ja schlecht im Frühjahr oder Sommer bringen.

Konnten Sie jetzt nahtlos dort ansetzen, wo Sie vor einem Jahr aufgehört haben?

Ja, die Besetzung wurde nicht verändert, und die ungewöhnlichen Bedingungen zum Start im ersten Lockdown, als wir allein auf Abstand im Seckendorffchen Palais proben mussten, haben uns eher zusammengeschweißt. Einzig: Wir haben jetzt etwas mehr Spielzeit. Denn die damals geltenden Vorgaben sahen eine Spieldauer von maximal 100 Minuten ohne Pause vor. Da durfte man in der Inszenierung nicht einfach mal auf eine Nebenstraße abbiegen. Aber das war letztlich nicht von Nachteil. Jetzt sind wir bei 110 Minuten angelangt, auch eine Pause ist wieder erlaubt. Wir hoffen, dass dies trotz der aktuellen Lage so bleibt.

Agatha Christies legendäres Krimi-Meisterwerk ist das weltweit am längsten laufende Theaterstück, wurde seit der Premiere 1952 bis 2020 am Londoner Westend sogar täglich gezeigt. Packt einen Regisseur da nicht die Ehrfurcht?

Ich habe das Stück in London gesehen und fand es nach so vielen Jahren etwas angestaubt. Ohne das Krimi-Konstrukt mit seinen wunderbar schrägen Typen und seinem Ambiente zu verlassen, habe ich die Handlung zeitlich ins Heute verlegt. Es gibt also beispielsweise schon Mobilfunktelefone.

An Kreativität scheint es Ihnen ja wahrlich nicht zu mangeln. Sie sind als Regisseur, Schauspieler und Autor offensichtlich gut im Geschäft.

Mir geht es gut, das stimmt. Ich bin bisher auch mit etwas Glück gut durch die Pandemie gekommen. Meine Arbeiten hatten es immer bis zur Generalprobe geschafft, und wenn Lockdown war, hatte ich gerade Pause. Ich konnte die Entschleunigung also eher genießen. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, die nicht wussten, wie es weitergehen soll. Leider ist die Zeit gerade wieder enorm angespannt und vieles ungewiss.

Info: Premiere am 19. November, 19.30 Uhr, im Theaterzelt. Nächste Vorstellungen in Altenburg am 20. November, 19.30 Uhr, und am 21. November, 18 Uhr, sowie am 18. Dezember, 19.30 Uhr, und am 19. Dezember, 14.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10 (Tel. 03447 585160 ), sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Die Abendkasse öffnet ein halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Aktuell gilt die 2G-Regel.

Von Ellen Paul