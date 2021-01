Die Natur ruft: So verändert Corona die Bewegungsprofile im Altenburger Land

Altenburger Land

Mit dem zweiten Teil-Lockdown während der Coronapandemie – mit Homeoffice, den geschlossenen Restaurants, Läden und Konzerthallen – herrscht Stillstand im Land. Oder? Bei einem Blick in den Supermarkt vor der eigenen Haustür entsteht dieser Eindruck nicht wirklich. Die Wahrheit verraten verschiedene Datensätze, die Schlüsse darüber zulassen, ob wir uns während der Pandemie nun mehr oder weniger bewegen.

Einen Anknüpfungspunkt liefert das Statistische Bundesamt. Um untersuchen zu können, wie die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie das Bewegungsverhalten beeinflussen, hat die Behörde anonymisierte Daten von 30 Millionen Handys im Netz des Mobilfunkkonzerns Telefónica – in Deutschland unter anderem mit den Marken O2, Blau und Fonic vertreten – ausgewertet.

Deutlicher Rückgang der Mobilität

„Die berechneten Ergebnisse zeigen einen deutlichen Rückgang der Mobilität infolge der Beschränkungs­maßnahmen ab der 12. Kalenderwoche. Im weiteren Verlauf des Monats März 2020 zeigt sich ein bundes­weiter Rückgang der Mobilität um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An Sonntagen fällt der Rückgang stärker aus. Dies lässt sich als ein Zeichen dafür deuten, dass die Bevölkerung insbesondere die Zahl ihrer verzichtbaren Bewegungen reduziert hat“, schlussfolgert das Statistische Bundesamt aus den Datensätzen.

Weihnachten 50 Prozent immobiler

Und diese lassen sich auch zum Teil auf das Altenburger Land herunterbrechen. So gibt es Tage wie im vergangenen Herbst den 29. Oktober, an dem die Menschen im Landkreis deutlich mobiler, und zwar um 18 Prozent, als im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 sind. Mitte November lag das Mobilitätsniveau wiederum teilweise bei fast zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau. Nach weiteren Kontaktbeschränkungen und warnenden Worten blieben die Menschen im Altenburger Land zum Ende des Jahres offenbar zu Hause. Am ersten Weihnachtsfeiertag lag die Mobilität ganze 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau, zu Silvester immerhin noch bei 44 Prozent darunter.

Auch für Pendler hat sich offenbar aufgrund zunehmender Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice ein bisschen etwas verändert. Jedoch lässt sich aus den Daten für das Altenburger Land kein deutlicher Trend in eine Richtung ablesen. Lag das Niveau des Pendlerverkehrs beispielsweise im August bis zu 21 Prozent unter dem Vorjahreswert, pendelte es sich schon kurze Zeit später wieder auf dem gewohnten Level ein. Die aktuellsten Daten aus dem November zeigen beim Pendlerverkehr ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr im Landkreis.

Doch wo genau treiben sich die Menschen eigentlich weniger herum und an welche Orte zieht es sie nun öfter als noch vor der Coronapandemie? Hinweise darauf liefert der Technologiekonzern Google, der Daten aus seiner Kartenanwendung „Maps“ anonymisiert hat und diese alle paar Tage aktualisiert öffentlich zur Verfügung stellt.

Menschen zieht es ins Grüne

Der Blick auf das Land Thüringen zeigt wenig überraschend und mit den geltenden Bestimmungen einhergehend: Restaurants, Cafés, Einkaufszentren, Freizeitparks, Museen, Bibliotheken und Kinos werden deutlich weniger als noch zu Beginn des vergangenen Jahres konfrontiert – und zwar fast halb so oft wie noch zu Jahresbeginn. Auch die Fahrt ins Büro wird um mehr als ein Zehntel seltener angetreten.

Mobilitätsdaten von Google für Thüringen vom 3. Januar 2021. Quelle: Screenshot Google

Wo sich die Menschen stattdessen herumtreiben? Im Grünen, wenn man den Daten von Google Glauben schenken mag. Mitte November 2020 hatte das Unternehmen noch ein Plus von mehr als 50 Prozent in der Kategorie „Parks“ – darunter zählen nach Angaben des Unternehmens unter anderem Nationalparks, öffentliche Strände, Yachthäfen, Hundeauslaufgebiete, öffentliche Plätze und öffentliche Gärten – verzeichnet. Der Trend hält bis heute an, wird jedoch vermutlich auch von den mittlerweile strengeren Coronabestimmungen gedämpft. So verzeichnete Google Anfang Januar nur ein Plus von elf Prozent in der „Parks“-Kategorie.

Gleichermaßen brachen die Kategorien „Einzelhandel und Freizeit“ (minus 60 Prozent im Vergleich zu Beginn des vergangenen Jahres), „Läden für den täglichen Bedarf“ (minus 22 Prozent) sowie „Bahnhöfe und Haltestellen“ (minus 26 Prozent) deutlich ein. Ebenfalls deutlich weniger halten sich Menschen in ihren Arbeitsstätten (minus 22 Prozent) auf. Das lässt sich jedoch vermutlich auf die Feiertage und das lange Wochenende zum Jahreswechsel zurückführen.

Von André Pitz