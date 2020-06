Die Notbetreuung in Schulen und Kitas endet – die Notlage nicht

Altenburg

Heute ist ein besonderer Tag. Nicht kalendarisch – aber in der Zeitrechnung der Thüringer Landesregierung. Knapp 100 Tage, nachdem im Altenburger Land der erste lokale Corona-Fall publik wurde, gefolgt von einer beispiellosen Serie von Schließungen, Absagen und Schutzmaßnahmen, endet heute offiziell die Notbetreuung an Schulen und Kindergärten. Bildungsminister Helmut Holter hat das so verfügt. Weil, wie er sagte, das Infektionsgeschehen in Thüringen stark eingedämmt sei.

Keine Not mehr in der Betreuung – das klingt gut. Das klingt nach Rückkehr in Normalzustände, nach Entspannung. Die allermeisten Kitas im Freistaat hatten sich ja bereits vor ein bis zwei Wochen aus der Notbetreuung verabschiedet, nun zieht die Landesregierung endgültig einen Schlussstrich, bezieht dabei auch Grund- und weiterführende Schulen ein.

Personalproblem kündigt sich an

Doch die Botschaft trügt: Auf dem Papier mag die Not als erledigt erklärt sein, in der Realität bleibt sie bestehen – in neuer Qualität. In erster Linie wohl in Form eines Personalproblems: An den Schulen, schon vor Corona mit Lehrer-Engpässen gestraft, werden die Ausfälle vermutlich zunehmen. Ein großer Teil der Lehrer gehört alters- oder gesundheitsbedingt zur Covid-19-Risikogruppe. Gefährdete Pädagogen, die sich im Hintergrund halten sollen – für den Präsenzunterricht fallen sie aus, sofern sie nicht auf eigenes Risiko vor die Klasse treten. Auch in den Kindergärten sind die Personalpläne auf Kante genäht, Krankheitsausfälle nicht eingerechnet. Die allgemein gültige Schutzformel für Kitas und Schulen – feste Gruppen und Klassenverbände mit festen Bezugspersonen – sind sicher sinnvoll, um Infektionsketten besser zu kontrollieren, gestalten sich aber als Herausforderung für alle Beteiligten.

Fehlende Absprache, offene Fragen

Umso unverständlicher ist es, wenn auch die jüngste Verordnung aus Holters Ressort offenbar wieder die Akteure an der Basis überrumpelt hat. Werden tiefgreifende Neuregelungen vor der öffentlichen Verkündung nicht abgesprochen, ist es kein Wunder, wenn sich zum Beispiel Lehrerverband oder Landkreistag beschweren, man habe ihnen erneut ein (Überraschungs-) Ei gelegt. Zumal Fragen offen bleiben – beziehungsweise die Suche nach Antworten vom Land auf die Kommunen delegiert wurde. Was genau passiert im Infektionsfall? Muss, wie jetzt in Weida, die ganze Schule in Quarantäne? Gibt es zwischen Offenhalten und Schließen noch abgestufte Lösungen? Ein Anspruch auf Notbetreuung, zumindest daran lässt Paragraf sechs der Verordnung keinen Zweifel, besteht im Ernstfall nicht mehr.

Das schafft Raum für neue Notlagen. Und die Zukunftsprognose des Bildungsministeriums, direkt nach den Sommerferien zum vollen Regelbetrieb in allen Schulen und Kindergärten zurückzukehren, erscheint im Moment noch ziemlich gewagt.

Von Kay Würker