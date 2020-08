Die Osterländer machen Ferien: Wohin zieht es Sie im Urlaub?

Altenburger Land

Egal ob Urlaub in Europa, in Deutschland, im eigenen Garten oder schöne Ausflüge in der Heimatregion – bei unserer Foto-Aktion „Sommer im Sucher“ suchen wir auch in diesem Jahr Ihre schönsten Urlaubsbilder – und wie immer prämieren wir auch wieder die gelungensten Fotos. Schicken Sie uns also Ihr Lieblings-Ferienfoto – am besten per E-Mail als digitale Bilddatei im Jpg- oder Tiff-Format.

Ganz wichtig: Vergessen Sie nicht Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Auch ein paar Sätze zum Foto sind wichtig – wer und was auf dem Bild zu sehen ist beziehungsweise wo es entstand. Einsendeschluss ist der 12. September 2020. Ihre Bilder können Sie per E-Mail an die Adresse altenburg.redaktion@lvz.de schicken.

Von OVZ