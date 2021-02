Die Pleißepegel steigen – Stadt Altenburg sieht an Paditzer Brücke trotz Verkrautungen keinen Handlungsbedarf

Altenburg

In den kommenden Tagen müssen die Flüsse viel Schmelzwasser aufnehmen. Nach heftigen Schneefällen in der vergangenen Woche und Temperaturen um minus 20 Grad sorgt derzeit Tauwetter für einen rasanten Anstieg der Wasserstände. Am Wochenende werden Temperaturen im zweistelligen Bereich erwartet. Laut Hochwasser-Nachrichtenzentrale für das Land Thüringen steigt der Pleißepegel an der Meßstelle Gößnitz morgen auf rund 2,20 Meter. Er überschreitet damit die Alarmstufe 1 um etwa zehn Zentimeter. Für den Sonntag sieht die Prognose bereits wieder ein Sinken des Pegels voraus.

Pleißenbrücke in Paditz im Visier

Bei dem erwarteten Anschwellen der Wasserstände muss besonders der Durchfluss an den Brücken gesichert sein. Die LVZ hat sich erkundigt und dabei die Pleißenbrücke im Altenburger Ortsteil Paditz ins Visier genommen. Als Gewässer erster Ordnung liegt die Unterhaltung der Pleiße beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Wie Pressesprecher Lutz Baseler mitteilte, finden zweimal im Jahr turnusmäßige Kontrollen statt. „Die Flussmeisterei Ost führt im Frühjahr und im Herbst eine Regelkontrolle durch. Außerdem finden nach Hochwasserereignissen Sonderkontrollen statt, um gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unverzüglich umsetzen zu können.“

Das Flussbett der Pleiße kann in Paditz nicht mehr viel Wasser aufnehmen. Quelle: Mario Jahn

Ursprünge der Bogenbrücke von 1531

Das Thüringer Landesamt ist zwar für die Pleiße zuständig, nicht aber für ihre Brücken. Hier ist der Baulastträger der Straße gefordert, die das Gewässer kreuzt. Im Fall der Pleißenbrücke in Paditz ist dies die Stadt Altenburg. Ihr obliegt die Unterhaltung des Brückenbauwerkes. Die Ursprünge der historischen Bogenbrücke gehen laut Rathaussprecher Christian Bettels auf 1531 zurück. „Nach vorliegenden Informationen wurden Teile wohl 1887 erneuert. 2005 erfolgte eine denkmalschutzgerechte Sanierung.“

Letzte Bauwerksprüfung 2019

Alle drei Jahre würden Bauwerksprüfungen durchgeführt. „Die letzte erfolgte 2019. Darüber hinaus erfolgt jährlich eine einfache Sichtprüfung. Der Gewässerzustand wurde hier nicht bemängelt“, erklärt Bettels und verweist damit auf den unmittelbaren Brückenbereich, der ebenfalls zu den Aufgaben der Stadt gehört.

„Durchfluss in Paditz komfortabel“

Konkret heißt das, auf fünf Metern oberhalb und unterhalb der Brücke hat die Skatstadt für die nötige Durchflussfreiheit zu sorgen. Hier wird momentan kein Handlungsbedarf gesehen, trotz Verkrautungen und Holzablagerungen im Flussbett. Laut Bettels sei der Durchflussquerschnitt der Pleißenbrücke in Paditz komfortabel im Vergleich zu den ober- und unterstromigen Brücken. „Wenn das Thüringer Landesamt zwecks Beteiligung an Unterhaltungsmaßnahmen im Brückenbereich auf die Stadt Altenburg zukommt, wird das Erforderliche veranlasst.“

Bei Windischleuba war die Pleiße am Donnerstag bereits über die Ufer getreten. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber