Die Rositzerin Katja Flores führt in Kalifornien ein Auswanderinnen-Leben in Familie

„Meine Mutter stand am Fenster und hat geweint“, so beschreibt Katja Flores den Moment, als sie ihren Eltern erzählte, dass sie in die USA auswandern werde. Das war im Jahr 1995. Seitdem lebt die 50-Jährige in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Idee, ins Ausland zu gehen, bekam Katja Flores während eines Gesprächs mit einer Freundin. Sie arbeitete damals in der Gastronomie und wollte ihre Englischkenntnisse verbessern. Ihre Freundin riet ihr, das im Ausland zu machen. Sie kannte bereits eine Gastfamilie in den USA und stellte für Katja Flores den Kontakt her. Nach einem Besuch bei der amerikanischen Botschaft in Berlin packte die damals 23-Jährige ihre Koffer.

Gastfamilie unterstützt Start im neuen Land

Während ihres sechsmonatigen Aufenthaltes fühlte sich Katja Flores in ihrer Gastfamilie sehr wohl. Ihre Gastmutter unterstützte sie besonders beim Erlernen der Sprache. „Das war am Anfang wirklich nicht leicht für mich. Ich hatte in dieser Zeit viele Frustmomente, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen“.

Heute spricht sie fließend Englisch und überlegt eher mal bei der Übersetzung einzelner Wörter ins Deutsche. Zu ihrer Gastmutter pflegte sie bis zu deren Tod im vergangenen Jahr engen Kontakt. „Sie war für meine Kinder wie eine Oma, und ich habe sie auch oft mit in meine Heimat nach Deutschland genommen.“

Entscheidender Grund fürs Bleiben: die Liebe

Katja Flores wuchs in Rositz auf. Schon als Jugendliche umgab sie sich besonders gern mit Kindern und half in der Verwandtschaft aus, wenn ein Babysitter gebraucht wurde. Eine Ausbildung zur Erzieherin wurde ihr zu DDR-Zeiten jedoch verwehrt. Diesen Traum erfüllte sie sich einige Jahre später im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Am Anfang arbeitete sie als Kindermädchen und absolvierte eine Ausbildung im Bereich „Early Childhood Education“ (Frühpädagogik). Im Anschluss wurde sie Leiterin eines Kindergartens. „Ich mag die tägliche Arbeit mit den Kindern.“

Der Grund, warum sich Katja Flores nach sechs Monaten USA wieder für Amerika entschied, war die Liebe. Während ihres ersten Aufenthaltes lernte sie ihren heutigen Ehemann John kennen. Dieser besuchte sie in Deutschland und überredete sie, wieder mit nach Amerika zu kommen. „Mir hat es natürlich sehr gut gefallen, die große weite Welt, der Ozean und das schöne Wetter. Es war aber nicht geplant, wieder zurückzugehen – und schon gar nicht wegen eines Mannes. Aber dann habe ich mich verliebt und mich nach ein paar kalten Monaten in Deutschland wieder auf den Weg gemacht“, erzählt Katja Flores. Mittlerweile ist sie 26 Jahre verheiratet und Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

Katja Flores mit einem ihrer Hunde am Strand von Huntington Beach. Quelle: privat

Die 50-Jährige lebt mit ihrer Familie in einem Haus in Huntington Beach, einer Stadt, die direkt am Strand liegt und als Surfer-Paradies bekannt ist. Mit dem Auto ist man in 40 Minuten in Los Angeles. Katja Flores verbringt viel Zeit mit ihren Hunden am Strand oder wandert in der Umgebung. Sie hat viele Freunde, die auch aus Deutschland stammen. Gemeinsam bilden sie eine deutsche Gemeinschaft und treffen sich regelmäßig. Im Januar veranstalten sie ein Weihnachtsbaumverbrennen am Strand.

Tradition ist ihr wichtig

Deutsche Traditionen sind Katja Flores wichtig. So bekommen ihre Kinder die Weihnachtsgeschenke schon am Heiligabend. Normalerweise ist in den USA am 25. Dezember Bescherung. Auch das Oktoberfest, Nikolaus oder traditionelles deutsches Essen – wie Klöße, Gulasch oder Bratwurst – gehören zum Leben von Familie Flores. „Alle freuen sich, wenn ich deutsches Essen koche. Meine Kinder erinnern sich dabei an ihre Oma in Rositz, die eine sehr gute Köchin ist.“ Ihren Kindern hat Katja Flores Deutsch gelehrt. DVDs haben sie sich meist in ihrer Muttersprache angeschaut. Bei Besuchen in Deutschland haben sie ihre Sprachkenntnisse dann angewandt. „Wir versuchen, mindestens einmal im Jahr nach Deutschland zu kommen und meine Familie zu besuchen. Wir verbinden das dann mit Urlaub in einem europäischen Land.“ Regelmäßig kommen auch ihre Eltern nach Amerika.

Wenn Katja Flores in Rente geht, würde sie gern mehrere Monate in Deutschland leben. Sie vermisst ihre Familie und die Dorfmentalität. „Ich war es von zu Hause gewöhnt, dass man seine Nachbarn kennt. Das ist hier anders.“ Auch die sozialen Leistungen seien in Deutschland aus Sicht von Katja Flores deutlich komfortabler. Trotzdem lebt sie gern in Amerika.

