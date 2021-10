Die Schmöllner Stadtkirche ist versilbert 

Schmölln

Etwa so groß wie ein altes Fünf-Mark Stück, aber aus feinstem Silber. Der Kirchbauverein „St. Nicolai“ Schmölln hat eine eigene Silbermünze. In Zusammenarbeit mit der VR-Bank Altenburger Land wurden 550 Münzen geprägt.

Münzen sind Sammlerstücke

Die Idee dazu stammt vom Verein, Initiatoren waren Peter Mittelstädt, der im Juli plötzlich verstarb, sowie Jörg Milde. Die Münzen sollen zu einem Preis von 52 Euro verkauft werden, davon gehen je zehn Euro an den Verein, der mit seiner Arbeit die Sanierung der Stadtkirche unterstützt. Im Preis inbegriffen sind bereits der Silberwert und die Prägekosten.

Münzen in Bank und Kirche erhältlich

Das Bild der Kirche stammt vom Heimat- und Verschönerungsverein, und auch die Stadt gab ihr Okay für die Verwendung des Wappens. Einen Teil der Münzen gibt es heute ab 14 Uhr in der Kirche St. Nicolai zu kaufen, dann wird sie auch offiziell an den Kirchbauverein übergeben. Alle weiteren Münzen gibt es über die Filialen der VR-Bank, die wird den Verein auch weiter unterstützen. Derzeit befindet sich die Sanierung der Stadtkirche in ihren letzten Bauabschnitten, diese ziehen sich allerdings in das kommende Jahr.

Von vag