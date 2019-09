Die Schreberjugend ist ziemlich zeitgemäß

Dass sich ein Thüringer Landesverband der Schreberjugend gründet, ist ausdrücklich zu begrüßen. Schließlich bietet der Zusammenschluss gerade in Zeiten, in denen Umwelt und Natur hochaktuelle Themen sind, viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Jetzt fehlt nur noch die richtige Außendarstellung, findet unser Autor in seinem Kommentar.