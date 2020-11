Die Thüringer Absage an vorzeitige Weihnachtsferien kommt in Altenburg gut an

Altenburg

Es ist entschieden: Die Weihnachtsferien in Thüringen werden nicht verlängert. Sie beginnen regulär am 23. Dezember. Die Tage davor müssen Schüler ab Klassenstufe sieben jedoch im Homeoffice verbringen. Hätten sich Lehrer und Schüler über eine Ferienverlängerung gefreut? Wie gehen die oberen Klassen mit dem Wechselunterricht um? Die OVZ hat sich am Altenburger Lerchenberggymnasium umgehört.

Wenn Ferien, dann richtig

Schulleiterin Simone Preißler wäre geteilter Meinung zu verlängerten Ferien. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Simone Preißler (Schulleiterin): „Ich wäre geteilter Auffassung hinsichtlich eines vorzeitigen Ferienbeginns. Einerseits haben wir nun bereits das zweite Schuljahr, das von coronabedingten Unterrichtsausfällen oder reduziertem Unterricht geprägt ist. Andererseits verstehe ich die Reaktion auf den hohen Inzidenzwert und den Wunsch, Weihnachten im Familienkreis abzusichern. Ich halte es durchaus für sinnvoll, den Schülern einige Tage vor dem Fest eine Quarantäne daheim zu ermöglichen. Wenn das allerdings dazu geführt hätte, das die unteren Klassenstufen bis zur sechsten wieder eine Not- oder Bedarfsbetreuung brauchen, in der Schülergruppen zusammenkommen, hätte das den Quarantänegedanken ad absurdum geführt. Wenn Ferien, dann richtig. Gewünscht hätte ich mir auch, dass bei den Regelungen einheitlich verfahren wird, nicht jedes Land anders beschließt.“

Homeoffice ist Training fürs Studium

Julien-Pascal Knoch aus der elften Klasse ist kein Freund von verlängerten Ferien. Quelle: Mario Jahn

Julien-Pascal Knoch (18, Klasse 11): „Verlängerte Ferien brauche ich nicht. Ich bin froh, länger in die Schule gehen zu können, weil noch viel Stoff behandelt werden muss. Wir waren im Frühjahr schon genug zu Hause. Der Wechselunterricht im Homeoffice klappt gut, wir schreiben die Lehrer per Mail an. Aber ich finde es besser, direkten Kontakt im Unterricht zu haben. Meine Englischlehrerin beispielsweise ist jetzt für die Kleinen eingeteilt, so dass ich nur Aufgaben zugeteilt bekomme. Man kann im Lernen daheim aber auch die Chance sehen, sich besser zu strukturieren. Das ist gutes Training fürs Studium.“

Ich feiere keine Weihnachten

Für Achtklässlerin Samira Ghasemi hat die Länge der Weihnachtsferien keine Bedeutung. Quelle: Mario Jahn

Samira Ghasemi (17, Klasse 8): „Als Muslima feiere ich kein Weihnachten. Ich verbringe die Ferien einfach zu Hause. Der Unterricht daheim ist mitunter schwierig, denn ich muss mich selber organisieren. Und mündliche Erklärungen sind einfach besser nachzuvollziehen als Geschriebenes. Direkte Schule ist schöner, denn ich mag meine Klasse sehr.“

Ferien sind schnell langweilig

Charlotte-Anita Erler (11, Klasse 5): „Ich mach gerne Schule und mag nicht zu Hause rumsitzen. Wenn die Ferien zu lange dauern, wird es langweilig, weil Kino und Freizeitparks wegfallen.“

Allzu lange Ferienverlängerung wäre ungünstig

Lehrerin Petra Peter ist Teamleiterin der fünften Klassen. Sie würde sich keine allzu große Verlängerung der Ferien wünschen. Quelle: Mario Jahn

Petra Peter (Lehrerin Klassen 5): „Zwei Tage mehr Ferien wären zu verkraften gewesen. Aber noch mehr Verlängerung würde vieles kaputt machen, was wir mühsam wieder aufgebaut haben. Die Kinder verlernen durch den Heimunterricht, Schüler zu sein und still zu sitzen. Wir würden wieder bei Null anfangen und aus Einzelschülern eine Klasse formen. Der Wechselunterricht ab Klasse sieben bietet durch die Halbierung der Schülerzahl die Möglichkeit, individueller auf Einzelne einzugehen. Für die Kleinen der fünften Klassen wäre diese Unterrichtsform allerdings schwierig, denn sie brauchen sehr viel Anleitung.“

Skadi Runge (Lehrerin Team Klassen 6): „Wir kompensieren jetzt noch, was während der totalen Schulschließung im März an Unterrichtsstoff weggebrochen ist. Da hat es besonders die Fremdsprachen getroffen.“

Die aktuelle Situation lässt Schüler und Lehrer enger zusammenrücken.

Von Dana Weber und Kay Würker