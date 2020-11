Wegen der dauerhaften Schließung der Lindenauhalle in Altenburg gerät Landrat Uwe Melzer (CDU) zunehmend in die Schusslinie. So kritisierte Hendrik Läbe (SPD) den Kreischef zum Kreistag am Mittwochabend für seinen Umgang mit dem Thema. Melzer verteidigte sein Vorgehen, wodurch interessante Details zutage traten.