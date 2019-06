Starkenberg

Ächzend erkämpft sich der hydraulische Wagenheber jeden Zentimeter und lässt die mächtigen Vorderräder des Fend 1042 Vario schließlich schweben. Neben dem 17,5-Tonnen-Traktor wirkt Julie Mahnke noch zierlicher, als sie eh schon ist. Unbeeindruckt hockt sie sich neben eines der wuchtigen Räder, löst das Ventil, lässt das alte Öl ab, um direkt neues aufzufüllen. Für Bruchteile von Sekunden wandert ihr Blick immer mal wieder wie zur Bestätigung zu ihrem Kollegen. Ein unmerkliches Nicken. Passt!

Erste Azubine in 27 Jahren

Seit August 2018 ist sie Auszubildende beim Landmaschinen- und Kfz-Handel Starkenberg GmbH (LKS) und damit in der fast 30-jährigen Firmengeschichte der erste weibliche Lehrling zur Land- und Baumaschinenmechatronikerin. Doch als Exotin allein unter Männern fühlt sich die 17-Jährige trotzdem nicht. Im Gegenteil: Hier in der Garage zwischen all den großen Maschinen, umgeben von Werkzeug und dem Geruch von Motoröl und Gummi blüht die junge Frau auf. Denn Maschinen sind genau ihr Ding. Je größer und komplexer, desto besser. Sie ist sozusagen die Traktor-Flüsterin von Starkenberg.

Einen reinen „Schrauber-Job“ in einer Kfz-Werkstatt schloss sie für sich schon lange vor der Mittleren Reife aus. „Die Aufgaben hier sind vielfältiger. Hier geht’s nicht nur ums Auseinanderbauen eines Fahrzeugs, sondern man muss die Technik ,verstehen‘ lernen“, umreißt Julie, die sich in ihrer Freizeit am liebsten auf ihre Motocross-Maschine schwingt und eine Runde dreht ihren Job. Entsprechend sei ihre Berufswahl für ihre Freunde auch keine Überraschung gewesen, so Julie grinsend.

Die Natur regelt die Arbeitszeiten

An normalen Tagen steht sie von 7 bis 15.30 Uhr mit in der Werkstatt, wobei Wind, Wetter und die Natur immer ein Wörtchen mitzureden haben, wie Geschäftsführer Tilo Leipnitz betont: „In diesem Job braucht man ein großes Verständnis für landwirtschaftliche Besonderheiten. Da muss man auch mal sonntags um 12 Uhr raus aufs Feld, wenn der Traktor eines Kunden ein Problem hat.“

Denn neben der Reparatur und dem Verkauf der mächtigen Maschinen beansprucht die Vermietung von Mähdreschern und Co. immer mehr Raum für sich. So viel, dass die LKS seit zehn Jahren auch spezialisierte Fachkräfte für Agrarservice ausbildet. „So ein Hochleistungsmähdrescher oder Rübenroder kostet eine halbe Millionen Euro. Ein Auslastung wäre vielen Landwirten nicht möglich, deswegen leihen sie sich die entsprechenden Maschinen von uns“, erklärt Leipnitz.

Analysieren statt auseinander puzzeln

Sechs Lehrlinge gehören aktuell zum Team aus insgesamt 34 Mitarbeitern der LKS. Drei weitere stehen bereits fürs neue Ausbildungsjahr in den Startlöchern. „Eigentlich haben wir gar nicht so viele Azubis gesucht. Das ist ein echter Glücksfall“, freut sich der Chef. Denn die Anforderungen, die er an den Nachwuchs stellt und die der Beruf des Land- und Baumaschinenmechatronikers mit sich bringt, sind enorm gestiegen. „Seit 1992 bilden wir aus. Wir haben lange dafür gekämpft, ein neues Berufsbild ausrufen zu dürfen und aus dem Mechaniker einen Mechatroniker zu machen.“

Denn auch wenn jeder seiner Leute in der Lage sein sollte, einen Traktor komplett auseinander und wieder zusammen zu puzzeln, hätte sich der Schwerpunkt weg vom reinen Schrauben zur Fehleranalyse im Umgang mit der geballten Hightech in der Fahrerkabine verschoben. „Man muss fit sein in Sachen Hydraulik, Elektronik und Elektrik und die Maschinen ,lesen‘ lernen“, so Leipnitz.

Ein Praktikum als Türöffner

Neben einem Faible für Mathe und Physik steht für den Chef der Leistungswille noch über super Noten. „Am liebsten ist es mir, wenn Bewerber hier eine Woche Praktikum vorab machen und zeigen, wer sie sind, was sie können und das sie ins Team passen.“ Ist dieser erste große Schritt erfolgreich gemeistert, wartet ein Eignungstest auf die potenziellen Azubis. „Sieben Prozent von 8000 sollte man schon rechnen können.“

Um auch künftig für junge Menschen spannend zu bleiben und dem aktuellen „Wir platzen aus allen Nähten“-Zustand entgegenzuwirken, werden bei LKS bereits große Pläne geschmiedet: „2020 bauen wir eine neue Werkstatt mit modernen Arbeitsplätzen, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben und den Nachwuchs in der Region zu halten.“

Stichwort Land- und Baumaschinenmechatroniker Land- und Baumaschinenmechatroniker/innen warten und reparieren Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen und Geräte, die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt werden. Sie arbeiten in Reparaturwerkstätten oder bei Vertriebsunternehmen und Herstellern von Land- und Baumaschinen. Ebenso sind sie in Betrieben tätig, die land- und forstwirtschaftliche beziehungsweise bautechnische Maschinen verleihen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre und startet meist zum 1. August oder 1. September. Ein Hauptschulabschluss sollte mindestens vorliegen. Zudem wird es gern gesehen, wenn die Bewerber vorab ein Praktikum absolvieren. Technisches Grundverständnis, gute Mathe- und Physikkenntnisse sowie eine Begeisterung für komplexe Maschinen sind weitere Pluspunkte. Die Mindestvergütung für Azubis ist vom Thüringer Arbeitsministerium vorgegeben und beträgt im ersten Ausbildungsjahr 505 Euro, steigert sich im zweiten auf 520 Euro, im dritten auf 575 Euro und schließlich im vierten auf 610 Euro. Der Bruttoverdienst von ausgebildeten Land- und Baumaschinenmechatronikern liegt laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit im bundesweiten Durchschnitt bei etwa 2839 Euro mit regionalen Abweichungen. Ausbildungsbetriebe gibt es auch in der Region: Beim Landmaschinen- und Kfz-Handel Starkenberg können sich Interessierte für einen Ausbildungsbeginn ab 1. August 2020 bis April nächsten Jahres bewerben. Wer bereits ab. 1 August 2019 starten will, hat laut der Agentur für Arbeit noch bei der Milde GmbH in Elsteraue eine Chance – beziehungsweise bei der Agrargenossenschaft Schöneberg eG.

Von Maike Steuer