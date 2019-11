Die Volkshochschule ist erfolgreich, aber braucht Hilfe

Altenburg

Wer sie noch nicht kannte, hat vermutlich Augen gemacht: Die neue alte Aula der Volkshochschule in Altenburg kann sich sehen lassen. Sie ist, nachdem die Spuren des Verschleißes beseitigt und der historische Charme zurück ist, ein echtes Schmuckstück. Ein würdiger Raum, um das 100-Jährige zu feiern.

Es warten noch viele Aufgaben

Allerdings darf dieser Eindruck nicht den Blick verstellen für all die Aufgaben, die an gleicher Adresse noch auf Erledigung warten. Das Haus am Hospitalplatz braucht – in baulicher Hinsicht – ein Sanierungskonzept. Weitere 100 Jahre wird es ohne grundlegende Erneuerung nicht gehen. Auch in die Ausstattung sind Investitionen nötig. Zwar hat die VHS mit Kreidetafeln und anderen analogen Unterrichtsmitteln 100 erfolgreiche Jahre absolviert, doch mit Blick auf die Zukunft wird es ohne digitale Technik und Internetverbindung nicht gehen.

Volkshochschule ist am Puls der Zeit

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Zeitgemäß bleiben – das ist schließlich das Erfolgsrezept der Volkshochschule. Sie war am Puls der Zeit, als sie vor 100 Jahren mit der Geburtsstunde der deutschen Demokratie Tausenden Bürgern Mündigkeit durch Bildung verschaffte. Und sie ist es heute, wenn sie beispielsweise die steigende Nachfrage nach Gesundheitsbildung befriedigt oder mit Integrationskursen hilft, Veränderungen in der Gesellschaft zu bewältigen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Volkshochschule hat zweifelsfrei Bestand.

Kommunalpolitik ist jetzt am Zug

Zu verdanken ist das vor allem ihrem engagierten Personal – vom Mitarbeiter bis zum Honorardozenten. Und dem Volk, das sie im Namen trägt. Die Altenburger bescheren ihrer VHS stabile Teilnehmerzahlen. Es könnten sogar noch mehr sein, wenn sich mehr Dozenten fänden. Der Leitgedanke der VHS, Erwachsenen aus allen Bevölkerungsschichten Zugang zur Bildung zu ermöglichen, ist realisiert. Es liegt in der Hand der Kommunalpolitiker im Kreistag, Investitionen zu forcieren und Kursgebühren erschwinglich zu halten, damit das so bleibt.

Von Kay Würker