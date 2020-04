Die Wandelbare – Mechthild Scrobanita ist seit 1980 am Altenburger Theater

Altenburg

Man hatte sie vor dem Schauspieler-Beruf gewarnt. Mehrfach. Eindringlich. Sogar mit ziemlich drastischen Worten. „Wenn die Prinzessinnen-Zeit vorbei ist, hat sich das eh erledigt.“ Oder: „Mit 40 ist sowieso Schluss“. Doch sie ließ sich davon nicht schrecken. Jetzt hat sie die ominöse 40 tatsächlich erreicht, aber anders als prophezeit. In wenigen Wochen sind es vier Jahrzehnte, dass Mechthild Scrobanita am Altenburger beziehungsweise seit der Fusion am Altenburg-Geraer Theater engagiert ist. Doch von Schluss kann noch immer keine Rede sein. Sie freut sich auf weitere interessante Rollen. „Denn mit 40“, sagt sie und meint diesmal wirklich das Alter, „ging es bei mir erst richtig los.“

So hat 1981 alles angefangen – mit dem Ännchen in Goethes „Stella“. Eine kleine Rolle mit großen Folgen. Quelle: Mario Jahn

Das mag auch daran liegen, dass die gebürtige Magdeburgerin in ihrem Fach eigentlich ein Spätzünder ist. Denn sie begann 1980 nach dem erfolgreichen Abschluss an der Leipziger Musikhochschule als Flötistin im Orchester in Altenburg, wohin es sie der Liebe wegen verschlagen hatte. Doch aus dem dunklen Orchestergraben schielte sie stets nach oben. Da wollte sie hin, auf die Bühne, ins Scheinwerferlicht. „Schauspielerin zu werden, war mein Kindheitstraum. Doch ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte.“ In Altenburg hatte sie Glück. Regisseur Thilo Henze gab ihrem Drängen nach und ihr probehalber die kleine Rolle des Ännchens in Goethes „Stella“.

Anzeige

Von nun an gab es kein Halten mehr. „Sie haben einen Vorteil, Sie sind ein Typ, eine Kindfrau. Wenn ein Theater bereit ist, Sie als Elevin zu übernehmen, kriegen wir das mit dem Studium hin“, wurde ihr nach einem Eignungstest beschieden. Und das Landestheater war bereit. Das notwendige Rüstzeug holte sie sich im externen Studium an der renommierten Berliner Schauspielschule „ Ernst Busch“. So wurde aus der Musikerin die Schauspielerin Mechthild Scrobanita.

Weitere LVZ+ Artikel

Rund 140 Rollen in 40 Jahren

Gleich mehrfach spielte sie in William Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, hier 2013 die Titania. Quelle: Stephan Walzl

In rund 140 Rollen ist sie seither geschlüpft, die unterschiedlicher kaum hätten sein können – von der Roxane in „ Cyrano de Bergerac“, der Hermia in Shakespeares „Sommernachtstraum“ über Liesl Karlstadt in einem Karl-Valentin-Abend oder die Titelrolle in Brechts „Mutter Courage“ bis hin zu zahlreichen Märchen-Inszenierungen. Nicht zu vergessen in den 1990er-Jahren die Traumrolle der Edith Piaf, die allerdings fast zum Albtraum wurde. Denn ihr versagte die Stimme. Sie hatte sich einfach zu viel abverlangt. „Ich war zutiefst erschrocken, dass so etwas geschehen konnte, bin fast verzweifelt“, erinnert sie sich. Doch die Krise war zugleich heilsam. Denn der Arzt verordnete ihr drei Monate Stimmruhe. Eine Zeit, in der sie sich neu sortierte und hinterfragte. Es hätte allerdings auch schief gehen können. Denn es waren gerade jene 15 Jahre um, die bei einer weiteren Vertragsverlängerung am gleichen Haus den Betroffenen unkündbar machen. Der damalige Intendant Georg Mittendrein zog die Option nicht. „Er hat in mir nicht nur die Schauspielerin, sondern sicher auch die Mutter von zwei kleinen Kindern gesehen. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar.“

„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ – Ende 2019 in einem Stück über Despotinnen. Mechthild Scrobanita spielt Margot Honecker. Quelle: Ronny Ristok

Wunsch nach Wechsel hält sich in Grenzen

Denn weg wollte Mechthild Scrobanita nicht, aus dem gleichen Grund. „Man nimmt doch nicht einfach seine Kinder aus der Schule, um sich selbst zu verwirklichen.“ Aber auch seit ihre beiden Jungs eigene Wege gehen, hält sich das Fernweh in Grenzen. Die Aufgaben an einem Theater wie dem in Altenburg und Gera waren und sind vielfältig und herausfordernd genug. „Es gab keine Rolle, bei der ich das Gefühl hatte, jetzt kannst du dich zurücklehnen, das machst du mit links. Ich muss immer neu darauf warten, dass mich die Muse küsst. Und es gehört ganz viel Handwerk dazu.“

Zur Galerie Seit 40 Jahren ist die Schauspielerin Mechthild Scrobanita am Altenburger Theater. Hier ein paar Impressionen aus ihrer langen Karriere.

Dabei ist es der heute 61-Jährigen egal, ob es eine große oder eher kleine Rolle ist. Es kommt darauf an, die Herzen des Publikums zu erreichen. Deshalb hat sie ihr Selbstwertgefühl auch nie abhängig gemacht von jener Liste an der Pinnwand, auf der die Besetzung neuer Stücke ausgewiesen wird. „Man muss es aushalten können, dass es nicht nur bergauf geht.“ Allerdings gibt es in all den Jahren keine Inszenierung, in der sie mitwirkte, die wirklich in die Hose gegangen ist. „Das macht mich dankbar und demütig. Es ist ein Glücksumstand, wenn mich die Leute nach so langer Zeit noch nicht über haben.“

Gleich fünfmal hat sie ihn eingeheimst, den Theater-Oskar. Hier präsentiert sie den Publikumspreis 2010 nach der Verleihung. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Publikum und Kollegen gleichermaßen geschätzt

Und sie schätzt zugleich ehrlich, was Kollegen machen, würdigt deren Erfolge neidlos und ließ Konkurrenzgedanken gar nicht erst aufkommen. Das bestätigt auch ihre ehemalige langjährige Mitstreiterin Karin Kundt-Petters. „Sie ist eine ganz faire Kollegin. Mit ihr zu arbeiten, hat immer Spaß gemacht. Als Quereinsteigerin war sie stets offen für Ratschläge. Und sie ist furchtbar fleißig.“ Kundt-Petters erinnert sich gern an Inszenierungen, in denen sie gemeinsam auf der Bühne standen, unter anderem im „Witwenclub“, in zahlreichen Weihnachtsmärchen und nicht zuletzt mehrfach bei den Altenburger Prinzenraub-Festspielen.

Mit immerhin 50 Jahren gibt sie 2009 bei den Prinzenraub-Festspielen den zwölfjährigen Prinzen Albrecht. Quelle: Mario Jahn

Letztere sind für Mechthild Scrobanita unvergessen. Denn von Beginn an war sie jedes Mal besetzt. Ob als verführerische Johanna oder als wie ein Wirbelwind über den Schlosshof jagender Küchenjunge Schwalbe. Ihre noch immer fast kindliche Figur bescherte der damals 50-Jährigen sogar die Rolle des zwölfjährigen Prinzen Albrecht. „All das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Dieser Lokalpatriotismus bei Laiendarstellern und Publikum gleichermaßen hat mich schwer beeindruckt. Dazu dieses wunderbare Schlossareal, wo man abends bei schönem Wetter noch zusammensaß. Das ist mit normalen Theateraufführungen nicht zu vergleichen. Dies aufzugeben, fand ich außerordentlich bedauerlich.“

Spannende Gastspiele und Projekte im Ausland

Ebenso viel beachtet sind ihre eigenen Programme, etwa Lesungen oder Chansonabende wie „ Lola Blau“ mit Liedern von Georg Kreisler. Anderthalb Stunden Singen und Tanzen, und das im Foyer des Theaters nur einen Meter vom Publikum entfernt. Unglaubliches Lampenfieber inklusive – jedes Mal. Eine große Herausforderung wie in jüngster Vergangenheit die Stücke, die im internationalen Schauspielensemble unter Leitung von Bernhard Stengele entstanden. „Die Frauen von Troja“,, „Die Schutzlosen“ oder „Cohn Bucky Levy – Der Verlust“ sowie die damit einhergehenden Gastspiele in der Türkei, in Griechenland, Burkina Faso und Israel – Mechthild Scrobanita war überall dabei. „Mit Ausländern zu arbeiten, sich mit Altenburger Geschichte auseinanderzusetzen, das war einfach wunderbar. Eine unvergessene Erfahrung, eine prägende Zeit“, sagt sie.

In „Cohn Bucky Levy – Der Verlust“ ist 2017 Altenburger Geschichte hautnah zu erleben (hier eine Szene auf dem Marktplatz). Quelle: Jens Paul Taubert

Sich auf eine neue Rolle vorbereiten, Texte lernen, Proben, Aufführungen – wer einen solchen Job mit Leib und Seele ausübt, hat neben Familie und Freunden wenig Muse für anderes. „Der Beruf ist Hobby genug“, sagt Mechthild Scrobanita. Für sie gehören Yoga, Meditation, Flöte-Spielen, Französisch-Lernen oder Lesen zum Ausgleich. Dafür hat sie momentan mehr Zeit als ihr lieb ist. Die Corona-Krise führte erst zur Schließung des Theaters und wenig später auch zur Absage sämtlicher Proben.

Ist seit 40 Jahren am Theater Altenburg: Schauspielerin Mechthild Scrobanita. Quelle: Mario Jahn

Ob und wann es weitergeht, ist ungewiss. „Ich versuche einfach, mich zu strukturieren und die Zeit so gut es geht zu nutzen.“ Sie schreibt Briefe an Altenheime, bietet Hilfe an, entdeckt das Spazierengehen neu für sich. Und sie hofft, dass Lösungen gefunden werden, um eventuell auf Sparflamme bald wieder zu starten. „Wir müssen in dieser existenziell bedrohlichen Situation alle bereit sein, Zugeständnisse zu machen.“

Von Ellen Paul