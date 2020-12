Die Weihnachtspyramide in Podelwitz trotzt dem Weihnachtsmarktausfall

Podelwitz

„Kleine Dörfer rundherum haben auch einen Weihnachtsmarkt gemacht. Und da haben wir selbstbewusst gesagt: Das kriegen wir auch hin“, erinnert sich Norbert Rauschenbach, Vorsitzender des Podelwitzer Carneval Club. Und ohne diese Idee gäbe es in Podelwitz ein ganz bestimmtes Element nicht, das Jahr für Jahr weihnachtliche Stimmung versprüht: die imposante Podelwitzer Weihnachtspyramide.

„Ich kann gar nicht sagen, ob die Idee mit der Weihnachtspyramide im ersten oder im zweiten Jahr aufkam“, überlegt Rauschenbach. Denn die erste Auflage des eintägigen Podelwitzer Weihnachtsmarktes liegt gut 14 Jahre zurück. Zum ersten Mal findet der Weihnachtsmarkt seitdem nicht statt.

Unterstützung kam von allen Seiten aus Podelwitz

Nachdem engagierte Podelwitzer mit dem Karnevalsverein als treibender Kraft Hütten für Verkaufsstände selbst gebaut hatten, um sie am Teich aufzustellen, kam auf einmal die Idee auf, zur ästhetischen Abrundung eine Weihnachtspyramide zu bauen. Gesagt, getan. Die Weihnachtspyramide, die an erzgebirgische Handwerkskunst denken lässt, entstand in fein verflochtener Zusammenarbeit verschiedenster Faktoren. Mit der Hilfe des Bauhofs, der Vereinsmitglieder und unter anderem der Schlosserei Oelsch wurden die verschiedenen Bauteile gefertigt und schließlich zusammengebaut. Mit der Unterstützung der Tischlerei vor Ort wurden die weihnachtlichen Figuren aus Holz ausgesägt und fanden anschließend auf einer wetterbeständigen Kunststoffplatte ihren Platz.

„Die Pyramide ist ein Statussymbol“: Massiv und standhaft

Der Antrieb, der die Pyramide in Bewegung bringt, ist eine Eigenkreation der Schlosserei Oelsch. Die verschiedenen Komponenten wurden schließlich noch bemalt – und die Pyramide erstrahlt seitdem jedes Jahr in der Adventszeit neben dem Dorfteich, wo im Sommer traditionell der Maikranz steht.

„Das ist ein Statussymbol“, sagt Rauschenbach. „Die Pyramide ist massiv gebaut und hat deswegen all die Jahre überstanden.“

Anders als andere Dekorationsfiguren, die nach kurzer Zeit vor der Witterung kapitulieren mussten.

Am ersten Adventswochenende wäre es soweit gewesen

„Und egal aus welcher Richtung man kommt – immer hat man sofort die Pyramide im Blick“, schwärmt der Karnevalsvereinsvorsitzende.

Am Sonnabend des ersten Adventswochenendes hätte in diesem Jahr der Podelwitzer Weihnachtsmarkt stattgefunden. In anderen Jahren wird alles rund um das Karnevalsvereinshaus herum aufgebaut. Das traditionelle Festzelt, die Verkaufsstände für Glühwein, Grillgut und Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte.

Für den Zeitvertreib der Kinder locken Spielstationen wie „Hau die Nuss“ oder das Weihnachtskugelschießen mit Walnüssen und einem Katapult.

Gut eine Woche brauchen Vor- und Nachbereitungen

Ab dem Nachmittag lockte in den bisherigen Jahren immer das Programm ins Festzelt: Dafür studierte der Karnevalsverein neben seinem normalen Faschingsprogramm auch noch ein Weihnachtsmärchen für die Kinder ein. Um die Kaffee- und Kuchenzeit fand eine Andacht statt und bis spät in den Abend hinein erklang im Festzelt weihnachtliche Musik. „Gerade in diesem Jahr wäre das Wetter optimal gewesen“, seufzt Norbert Rauschenbach.

Gut eine Woche brauchen die akuten Vor- und Nachbereitungen des eintägigen Events: Die Aufbauten, das Schmücken und im Anschluss natürlich das Abschmücken und Aufräumen. Für das Märchen beginnt der Karnevalsverein die Vorbereitung sogar schon Ende August. All das fällt in diesem Jahr aus. Aber die Weihnachtspyramide in Podelwitz erstrahlt festlich und sorgt auch ohne Weihnachtsmarkt für weihnachtliches Ambiente.

Norbert Rauschenbach nimmt die Situation hin: „Und im nächsten Jahr freuen wir uns dann umso mehr, wenn wieder etwas stattfinden kann.“

Von Katharina Stork