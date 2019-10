Die Wende vor 30 Jahren in Altenburg und Schmölln – Versuch einer Erinnerung

Altenburg

Egal ob in Altenburg oder in Schmölln – der denkwürdige Herbst 1989 lief in den beiden größten Städten des heutigen Altenburger Landes fast deckungsgleich ab: Protestzüge auf der Straße, einhergehend mit den späteren Besetzungen der jeweiligen Kreisdienststellen der Stasi sowie der einst allmächtigen Einheitspartei. Und klar: Der Funke von Leipzig mit den riesigen Montagsdemonstrationen um den Ring herum brauchte nicht lange, um auch die beiden südlichsten Kreisstädte im einstigen Bezirk Leipzig zu erreichen.

Smogglocke über Schmölln

Christoph Schmidt Quelle: Jörg Wolf

„Viele Schmöllner sind ja damals auch schon zu den Montagsdemos nach Leipzig gefahren. Da hat jeder gespürt, dass hier etwas in Bewegung geraten war, was zu tiefgreifenden Veränderungen führen wird, führen muss. Denn allen war auch hierzulande klar, dass es so nicht weitergehen kann, eine Stimmung wie am Siedepunkt“, berichtet Christoph Schmidt. Der heute 59-Jährige lebt seit 1985 in Schmölln. Der Frau wegen, der damals eine Anstellung bei der Kirche in Schmölln zugesichert war. „Schon als wir damals aus Richtung Altkirchen erstmals gen Schmölln fuhren, sahen wir außer ein paar Schornsteinen von der Stadt nichts. Alles lag unter einer dicken Abgaswolke verborgen.“

Umweltthemen trieben damals beileibe nicht nur die Altenburger, sondern auch die Schmöllner um. Gerieben mit dem scheinbar allmächtigen System hat sich auch Schmidt schon beizeiten, war er doch auch beruflich bei der Kirche unterwegs. Und zwar bis zum heutigen Tag in der Diakonie, wo er sich um alkoholkranke Menschen kümmerte und um Kinder, die mit schweren körperlichen und geistigen Defiziten auf die Welt kamen. Auffällig häufig in der Region in und um Schmölln. „Vermutlich durch die Folgen der Wismut, in der damals ja viele Frauen und Männer beschäftigt waren.“

Tabuthemen angepackt

Beide Themen waren zu DDR-Zeiten tabu. Weil es so was in der DDR einfach nicht gab. „Die Arbeit der Kirche hat man da sicher auch argwöhnisch beäugt und, wo es ging, versucht zu unterbinden. Aber im Großen und Ganzen hat man uns unter dem Dach der Kirche machen lassen“, erinnert sich Schmidt.

Als sich noch keine Wende am Horizont abzeichnete, gehörte der junge Mann auch zu den Herausgebern der „Pechblende“, einer illegalen und über Matrizen mit einfachsten Mitteln gezogenen Zeitschrift, in der über die Gefahren der Wismut informiert wurde. „Später bei der Auflösung der Stasi-Kreisdienststelle hab ich etliche dieser Matrizen wiedergefunden, die offensichtlich von der Stasi beschlagnahmt worden waren.“

Bausoldaten gründen Neues Forum

Schmidt und noch gut eine Hand voll anderer Schmöllner verweigerten auch den Dienst an der Waffe und wurden deshalb Bausoldaten. „Dorthin wurde man zu seinem Wehrdienst regelrecht auf den letzten Drücker eingezogen. Auch aus reiner Schikane.“ In Schmölln gründete sich 1989 aus der kleinen Gruppe einstiger Bausoldaten die örtliche Gruppe vom Neuen Forum. Bis zum heutigen Tag ist das Neue Forum auch im Stadtrat vertreten. Wohl ein Novum in ganz Deutschland, da sonst die Bürgerbewegung nach der Wende in der Versenkung verschwand.

Anfangs hätten die Treffen richtig konspirativ stattgefunden. „Entweder trafen wir uns beim Oberkantor oder bei mir zu Hause. Aber jeder ist einzeln gekommen und gegangen, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Aber uns war klar, dass man uns sicher auf dem Kieker hatte.“ Kontakte zu Altenburger Gruppen bestanden damals durchaus, waren aber lange Zeit eher überschaubar. „Aber Austausche fanden regelmäßig statt.“

Angst bei Demos

Gut erinnert sich Christoph Schmidt dann an die ersten Demos, die später auf dem Schmöllner Markt direkt vor dem Rathaus stattfanden. „Das ging los mit einem Friedensgebet in der Stadtkirche. Und da war auch die ständige Angst da, dass man gegen uns eingreift. Aber zum damaligen Zeitpunkt waren die Großdemonstrationen in Leipzig schon friedlich über die Bühne gegangen und die Kunde war auch bis zu uns herum. Aber es wäre ein leichtes gewesen, uns auf dem kleinen Platz vor der Kirche einzukesseln, was aber glücklicherweise nicht geschehen ist.“

Auf der Treppe zum Rathaus fanden dann die Kundgebungen statt – mit einer Lautsprecheranlage im Eigenbau. Und dann jener Dezembertag, als man als Bürgerkomitee die Kreisdienststelle der Stasi auf dem Lindenberg besetzte und den Abtransport der Akten in versiegelten Lkw gen Leipziger Stasi-Bezirksverwaltung überwachte. „Damals waren wir sehr gut und schnell vernetzt mit anderen Bürgerkomitees und bekamen auch rasch richtig offizielle Ausweise mit Lichtbild und Stempel.“ Das sei auch ein Zeichen der Legimitation gegenüber den einst Verantwortlichen gewesen. Und selbst der Staatsanwalt musste den Weisungen der Inhaber folgen, wenn auch nur widerwillig. Ein bisschen fühlte sich das wie ein Sieg an.

Im November 1989 demonstrierten Altenburger vor dem Theater. Quelle: Reinhard Mende

Die Wende in Altenburg und Schmölln – eine Chronologie Ende 1986: Im Umfeld des Magdalenenstifts und der evangelischen Kirche gründet sich eine Umweltgruppe in Altenburg. Frühjahr 1988: Gründung der „Altenburger Akademie“, die kontinuierlich Veranstaltungen zu politisch relevanten Themen anbietet. 11. Februar 1989: Friedensgruppe und Junge Gemeinde der evangelischen Kirchgemeinde Altenburg öffnen das „Kaffee Taubenschlag“. Dort werden unter anderem die Flugschriften „Pechblende“, „Nicht nach der Lüge leben“ und „Dicke Luft in Altenburg“ weiter gegeben. 5. Juni 1989: An das Werktor des Teeverarbeitungswerkes Rositz hängt die Umweltgruppe einen Trauerkranz. 1. September 1989: Nach dem Gedenkgottesdienst zum Weltfriedenstag gibt es den ersten Zug mit circa 100 Teilnehmern. Anfang Oktober 1989: Illegale Gründung des Neuen Forum in Altenburg durch sechs Personen. 6. Oktober 1989: In der Nacht werden in Altenburg 52 DDR-Fahnen und Arbeiterfahnen heruntergerissen. 10. Oktober 1989: Fürbittandacht „Für unser Land“ in der Brüderkirche mit der Forderung der Freilassung aller am 7. Oktober inhaftierten Demonstranten. 13. Oktober 1989: Im Landestheater wird nach jeder Vorstellung die Protestresolution des Staatsschauspiels „Wir treten aus unseren Rollen heraus...“ verlesen. 22. Oktober 1989: „Mit dem Gesicht zum Volke“ heißt die erste unzensierte Matinee des Theaters. 25. Oktober 1989: Nach der Fürbittandacht mit 250 Teilnehmern in der Brüderkirche formiert sich die erste Altenburger Demo mit 2500 Teilnehmern. 28. Oktober 1989: In Schmölln gründet sich konspirativ das Neue Forum, Demonstration im Bereich der Stadtkirche. 29. Oktober 1989: Erste Aussprache zwischen Bürgern und Bürgermeister Lutz Tippmann im Ratssaal Altenburg. Weil bis zu 1000 Gäste Einlass begehren, wird die Aussprache ins Freie übertragen. 3. November 1989: Wegen des immensen Andrangs finden die Fürbittandachten in drei Altenburger Kirchen statt. 4. November 1989: Erste nicht genehmigte Demo vom Neuen Forum. Rund 12 000 Teilnehmer. 7. November 1989: Im Kreistag wird mitgeteilt, dass über 1000 Altenburger Bürger das Land verlassen haben und weitere 1700 Anträge vorliegen. 10. November 1989: Gedenken an Judenpogrome bei einer Fürbittandacht. 6000 Demonstranten ziehen durch die Pauritzer Straße. 22. November 1989: Die Litfaßsäule vor der Staatsbank ist zur „Volkssäule“ geworden. 1. Dezember 1989: Demonstration vor der Kreisdienststelle der Stasi in Schmölln auf dem Lindenberg. 5. Dezember 1989: Das Bürgerkomitee lässt Schränke und Archive der Kreisdienststelle der Staatssicherheit in Altenburg in der Clara-Zetkin-Straße (heute Lindenaustraße) und Majakowskistraße (heute Kreuzstraße) versiegeln. Gleiches geschieht zwei Tage später in der SED-Kreisleitung und der Abteilung Inneres. 5. Dezember 1989: In Schmölln treffen sich 30 Bürger zu einer Aussprache mit Mitarbeitern der Stasi. Die Akten werden in versiegelten Lkw nach Leipzig gebracht. 13. Dezember 1989: „klartext“ – die erste von fünf Ausgaben der AG Medien vom Neuen Forum – erscheint. 22. Dezember 1989: Großdemo unter Beteiligung des Neuen Forums auf dem Schmöllner Markt. 4. Januar 1990: Das Bürgerkomitee „Gemeinsam für Altenburg“ ruft das Fernsehen der DDR nach Altenburg. Der Bericht in Bezug auf die sterbende Altenburger Altstadt läuft am Abend im Kulturmagazin. 5. Januar 1990: Räume der SED-Kreisleitung in Schmölln werden versiegelt. 6. Januar 1990: Die Soldaten der NVA-Dienststelle Gleina stellen den Dienst ein und legen einen Forderungskatalog vor. 15. Januar 1990: Rund 15 000 Menschen demonstrieren in Altenburg und fordern eine kontrollierte Entwaffnung und Auflösung aller Dienststellen der ehemaligen Stasi. 16. Februar 1990: Das „Altenburger Wochenblatt“ erscheint erstmals. Herausgeber ist Ingo Schulze. Quelle: „1989 friedliche Revolution – demokratischer Aufbruch in Altenburg“, Stadt Altenburg und Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Altenburg, Fotos mit freundlicher Genehmigung der Familie Mende.

Von Jörg Wolf