Die Ziegelheimerin Susann Selig hat in Fernost ihre neue Heimat gefunden

Ziegelheim/Shanghai

„Ich wusste nicht mal, wo Indonesien auf der Karte zu finden ist.“ Das sagt Susann Selig über den Moment, als ihr ein Manager einer Modefirma, den sie bei einem Geschäftsessen kennenlernte, einen Job in diesem Land anbot. Den Wunsch, irgendwann mal im Ausland zu leben, hatte sie schon seit ihrer Rucksacktour durch Australien nach ihrem Abitur im Jahr 2003. Also nahm sie die Stelle an. „Ich sagte zu meiner Mutter, dass ich in zwei Jahren wieder zurück bin“, erzählt Susann Selig. Das Versprechen hielt die 37-Jährige nicht ein.

Gräupcheneintopf beim Heimatbesuch

Susann Selig wurde 1983 in Altenburg geboren und wuchs in Ziegelheim auf. Dort steht bis heute der Hof ihrer Großeltern, die sie regelmäßig besucht. Ein beliebtes Ritual ist der Gräupcheneintopf, den ihre Mutter bei jedem Besuch für sie kocht. Ihre Heimat ist seit 2008 jedoch Asien.

„Als ich nach Indonesien kam, hatte ich einen richtigen Kulturschock. Man isst mit den Händen, morgens um vier Uhr wird gebetet und der Verkehr ist das reinste Chaos. Dafür sind die Indonesier die freundlichsten Menschen, die ich kenne. Wenn man im Stau steht, was sehr oft vorkommt, winken sich die Menschen zu, anstatt zu meckern“, beschreibt Susann Selig ihre Erfahrungen auf dem fremden Kontinent.

Stationen in Jakarta, Bali und Hongkong

In den letzten dreizehn Jahren arbeitete sie in verschiedenen Firmen als Produktentwicklerin oder Managerin und lebte in Jakarta, auf Bali oder in Hongkong. „Ich liebe die Herausforderung und kann mir nicht vorstellen, zehn Jahre in einem Unternehmen zu sein.“

Susann Selig erinnert sich besonders gern an ihre Zeit auf der indonesischen Insel Bali. Ihren Arbeitsweg bestritt sie mit dem Roller durch Reisfelder und vorbei an Vulkanen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Sohn Julien machte sie einen Roadtrip über die Insel. „Meine Zeit in Bali war wunderschön. Die Landschaft ist beeindruckend. Aber leider sieht man dort an den Stränden auch, wie schwerwiegend das Müllproblem auf unserem Planeten ist“, sagt die 37-Jährige.

Das Dorf war zu klein geworden

Susann Selig und Sohn Julien erkunden gern ihre Wahlheimat: Hier etwa die Chinesische Mauer. Quelle: privat

Vor drei Jahren ging Susann Selig zurück nach Ziegelheim und versuchte sich dort ein Leben aufzubauen. Das gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Auf Dauer war die Gemeinde mit 900 Einwohnern zu klein für sie. „Ziegelheim ist entschleunigend und entspannend. Aber ich hatte das Gefühl, ich kenne bereits alles.“ Vom Dorf ging sie also wieder in die Großstadt und lebt seit 2019 mit ihrem Sohn in Shanghai. Julien besucht die dritte Klasse der deutschen Schule in der chinesischen Metropole.

Viele Gemeinsamkeiten, viele Unterschiede

Als Generalmanagerin der Firma Burton in Asien ist sie für die Produktentwicklung und Produktionsüberwachung verantwortlich. „Das macht mir sehr viel Spaß. Ich arbeite in einem internationalen Team und habe viel Verantwortung. Dadurch wird es nie langweilig.“ In ihrer Freizeit geht sie gern einkaufen, macht Yoga oder isst im Restaurant. „Das chinesische Essen ist viel besser, als ich das aus Deutschland kannte“, erklärt Susann Selig. An den Anblick von lebenden Meerestieren in der Lokalität musste sie sich jedoch erst gewöhnen. Auch die häufige Nutzung des Smartphones stellte sie am Anfang vor Herausforderungen. „Ich habe mir Bargeld am Automaten geholt, konnte aber nirgends damit bezahlen. In China läuft alles über das Handy.“

Leistungsdruck für Kinder, beeindruckende Landschaften

Susann Selig beschreibt den Stolz, den viele Chinesen empfinden, wenn sie über ihr Land sprechen. Sie merkt aber auch an, dass besonders auf Kinder ein hoher Leistungsdruck ausgeübt wird. In Shanghai leben viele reiche Menschen, die ein Elektroauto fahren und ein Kindermädchen beschäftigen. Bei Reisen durch das Land hat sie auch das China kennengelernt, wie viele es aus Filmen wie „Kung Fu Panda“ kennen – mit Bergen, Nationalparks und antiken Tempeln. Wie ihre Zukunft aussieht, weiß sie zum heutigen Zeitpunkt nicht. Sie will aber weiterhin jede Chance, die sich ihr bietet, nutzen.

LVZ sucht weitere Auswanderinnen und Auswanderer Vom Altenburger Land in die große weite Welt: Thüringens östlichster Landkreis kennt viele Auswanderergeschichten. Wir wollen sie erzählen! Denn oft haben jene, die das Glück in der Ferne suchten, noch immer eine enge Verbindung in ihre alte Heimat. Gehören Sie dazu oder kennen Sie jemanden, der uns vom Auslandsabenteuer erzählen möchte, dann schreiben Sie uns: am besten per E-Mail an altenburg.redaktion@lvz.de

Von Lisa Gerth