Die Sportlerumfrage im Altenburger Land geht in die 29. Runde – als Gemeinschaftsaktion von Kreissportbund Altenburger Land, OVZ und OTZ. Abgestimmt werden kann per Stimmzettel und online, zur Sportparty werden Sieger und Platzierte verkündet. In den kommenden Wochen stellt die OVZ die Nominierten der einzelnen Kategorien vor. Heute: Die Nachwuchssportler.