Posterstein

Räuchermännchen, Nussknacker, Pyramiden, altes Spielzeug. Solche Sachen gehören seit jeher zu Ausstellungen, an denen sich Menschen in der Weihnachtszeit gern erfreuen. Nur in diesem Jahr nicht, weil all dies geschlossen hat. Eine Ausnahme aber gibt es. Das Hotel Zur Burg in Posterstein hat die einzig offene Ausstellung im Altenburger Land. Möglich machen dies zwei Kunstgriffe. Und sie bietet mit der beleuchteten Burg ein beinahe schon spektakuläres Ensemble.

Der Hingucker ist zunächst natürlich eine übermannshohe hell strahlende Pyramide mit einer alten Eisenbahn. Sie stand viele Jahre auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt – der ja nun ebenso ausfällt – und dreht sich diesmal dafür im Hotel-Garten. Gebaut hat sie einst der vor einem Jahr verstorbene Schmöllner Einzelhändler Brunhart Simon. Sein Sohn Falk, der als Geschäftsmann in die Fußstapfen seines Papas trat, hat sich mit der Ausstellung in Posterstein einen Traum erfüllt. Denn die vielen Exponate, die sein Vater und Großvater Walter Simon über viele Jahrzehnte und später auch er selbst sammelten, werden nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Die meisten Stücke stammen aus dem Erzgebirge

Die meisten Stücke, alles aus verschiedenen Epochen, stammen aus dem Erzgebirge, stehen im Pavillon der Gaststätte und können von außerhalb, also im Freien durch die Glastüren, seit kurzem besichtigt werden. Davon wurde bereits rege Gebrauch gemacht. Die meisten Besucher staunten natürlich darüber, dass es überhaupt eine geöffnete Weihnachtsausstellung gibt. Sie kamen zuerst aus Posterstein, doch mittlerweile reisen Gäste auch aus Altenburg und Gera an.

Falk Simon freut sich sehr, in dieser nicht einfachen Zeit vor allem Familien mit Kindern und Ausflüglern eine kleine Freude zu machen und einen Anlass zu bieten, mal der Wohnung entfliehen zu können.

Geöffnet ist die kleine Schau noch bis Mitte Januar, täglich von 11 bis 21 Uhr.

Von Jens Rosenkranz