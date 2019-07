AWO Begegnungsstätte (Tel. 03447 4880608, Barlachstr. 26)

Jeden Montag 15.30 Uhr: Treffpunkt Nord – Der Kindernachmittag

Kinder- und Jugendhaus der Johanniter (Tel. Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53)

8. bis 12. Juli: Mo.-Fr. 14-20 Uhr: geöffnet; Mo. 14-20 Uhr: Ferienbeginn mit Garten- und Wasserspielen für Groß und Klein; Di. 13-18.30 Uhr: Besuch im Tierpark Gera, Kosten: 2,50 €; Mi. 14-20 Uhr: Graffiti und Gestaltung des DJ Raumes; Do. 12.30-18 Uhr: Badetag im Südbad, Kosten: 0,50 €.

15. bis 19. Juli: Mo.-Fr. 14-20 Uhr: geöffnet; Mo. 14-20 Uhr: Wasserspiele und alkoholfreie Cocktails; Di. 12 Uhr: Johanniter Orden meets Como Vento; Mi. 14-20 Uhr: Graffiti und Gestaltung des DJ Raumes; Do. 10-16 Uhr: Tag der Johanniter, Was machen die Johanniter eigentlich? und Erste-Hilfe-Kurs mit Johannes; Fr. 14-20 Uhr: Freiluftkino mit Sommersnacks und Sommerbowle, Filmstart 18 Uhr.

22. Juli bis 2. August: geschlossen

5. bis 9. August: Mo.-Fr. 14-20 Uhr: geöffnet; Mo. 10-18 Uhr: Ausflug in den Sonnenlandpark, Kosten: 7 €; Di. 12-18 Uhr: Shopping trifft auf Kultur – ab nach Leipzig, Kosten: 1,50 €; Mi. 13-18 Uhr: Badetag in Schelditz, Kosten: 1,50 €; 13 Uhr: Zelten im Garten vom KJT „Abstellgleis“, mit Badespaß, Grillabend, Lagerfeuer u.v.m., Kosten: 2 €; Do. 14-20 Uhr: Mach mal neu – Graffitigestaltung des Pavillons; Fr. 11-20 Uhr: Heut fahren wir übern Fluss, Paddeltour mit anschl. Grillen, Kosten: 7,50 €.

12. bis 16. August: Mo.-Fr. 14-20 Uhr: geöffnet; Mo. 11-16 Uhr: Wie wärs mal mit Wasserski, Kosten: 8 €; Di.-Do. gemeinsames Sommercamp mit dem SFZ Meuselwitz am Haselbacher See, Informationen/Anmeldung unter Tel. 03447 836083; Fr. 14-20 Uhr: Ferienabschluss mit Freiluftsommerkino, Lagerfeuer, Sommersnacks und Sommerbowle, Filmstart 18 Uhr.

Kinder- und Jugendtreff Eastside (Tel. Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A)

Das Eastside ist in den Ferien montags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 sowie freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet.

8. bis 12. Juli: Mi. 11 Uhr: Fahrt in den Sonnenlandpark, für Kinder ab 8 Jahre, Kosten 8 €; Do. Graffiti-Projekt in der Farbküche.

15. bis 19. Juli: Mi. 12 Uhr: Ausfahrt zur Sommerrodelbahn nach Kohren-Sahlis, für Kinder ab 8 Jahre, Kosten: 2 €; Do. Graffiti-Projekt in der Farbküche.

22. bis 26. Juli: Do. Graffiti-Projekt in der Farbküche; Fr. 13 Uhr: Paddeln auf der Mulde, für Kinder ab 12 Jahre, Kosten: 2 €.

29. Juli bis 2. August: Mo. 15 Uhr: Töpfern im East Side; Di. 10 Uhr: Fußballturnier im Stadion; Mi. 10 Uhr: Erlebnispfad Nöbdenitz/Posterstein, für Kinder ab 8 Jahre, Kosten: 2 €, Treff 10 Uhr am Bahnhof.

5. bis 9. August: Do. 13 Uhr: Ausfahrt zur Miniwelt Lichtenstein, für Kinder ab 7 Jahre, Kosten: 2 €.

12. bis 16. August: Mi. 10 Uhr: Ausfahrt nach Gera zum Kletterwald und zum Tierpark, Tierpark ab 8 Jahre, Kletterwald ab 12 Jahre, Kosten: 2 €, Treff 10 Uhr am Bahnhof; Fr. Ferienabschlussfest mit Lagerfeuer.

Kinder- und Jugendtreff Abstellgleis (Tel. Tel. 03447 489902, Otto-Dix-Str. 44)

8. bis 12. Juli: Mo. 13-18 Uhr: Ferienbeginn mit verschiedenen Wasserspielen; Di. 10 Uhr: Eis selbstgemacht, Kosten: 0,50 €; Mi. 14-19 Uhr: Bowling, Kosten: 1,50 € plus 2 Busfahrscheine; Do. 11-19 Uhr: Spaß im Südbad, Kosten: 0,50 € plus 2 Busfahrscheine.

15. bis 19. Juli: Mo. 14 Uhr: Kinonachmittag mit selbst gemachtem Popcorn und Kartoffelchips, Kosten: 0,50 €; Di. 10-17 Uhr: Wikinger Schach; Mi. 13 Uhr: Springseilwettbewerb – Team und Einzel; Do. 11-19 Uhr: Spaß im Südbad, Kosten: 0,50 € plus 2 Busfahrscheine.

22. bis 26. Juli: Mo. 11-19 Uhr: Spaß im Südbad, Kosten: 0,50 € plus 2 Busfahrscheine; Di. 10-17 Uhr: Alkoholfreie Cocktails und Limbodance und Hawaiiketten selbst gemacht, Kosten: 0,50 €; Do. 9.45-18 Uhr: Fahrt ins Freibad „Tatami“ in Schmölln, Treff am Busbahnhof, Kosten: 1,50 €; Fr. 13.30-19 Uhr: Spiele mit der Wii.

29. Juli bis 2. August: Mo. 11-19 Uhr: Spaß im Südbad, Kosten: 0,50 € plus 2 Busfahrscheine; Di. 10 Uhr: Mini-Fußball-WM; Mi. 11-19 Uhr: Picknick am „Spielplatz der Psychatrie“, jeder bringt etwas zu Essen mit; Do. 9-18.37 Uhr: Klettern und Baden in Rabenstein, Treff und Ende am Bahnhof, Kosten: 3 €; Fr. 15 Uhr: Kochclub.

5. bis 9. August: Di. 10-15 Uhr: Romméturnier mit dem Seniorenclub, Startgebühr: 0,50 €; Mi. 11-19 Uhr: Tretboot fahren und Südbad, Kosten: 1 € und 2 Busfahrscheine; Do. 13 Uhr-Fr.13 Uhr: Zelten im Garten, Badespaß, Grillabend, Lagerfeuer u.v.m., Kosten: 2 €.

12. bis 16. August: Mo. 8.50-18.29 Uhr: Fahrt ins Freibad Waldenburg, Treff und Ende am Busbahnhof, Kosten: 1,50 €; Di. 10-16 Uhr: Staffelspiele; Mi. 8.15-19.19 Uhr: Abenteuer Belantis, Treff und Ende am Bahnhof, Kosten: 3,50 €; Do. 11-19 Uhr: Spaß im Südbad, Kosten: 0,50 € plus 2 Busfahrscheine; Fr. 14-20 Uhr: Ferienabschluss mit Wasserspielen und Knüppelkuchen.