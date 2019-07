Wer in den kommenden Wochen mit dem Pkw in die Skatstadt unterwegs ist, muss weiterhin Geduld mitbringen. Wegen der nach wie vor laufenden Arbeiten am Regenüberlauf in der Leipziger Straße, müssen Umleitungen und Behinderungen in Kauf genommen werden. Entspannung könnte gegen Ende Juli eintreten.