Eine Runde Wikingerschach, spannende Fragen rund um den Alltag von Rittern und Burgfräulein oder einfach mal ganz entspannt den Tag in der Hängematte genießen: Auch im Südraum des Kreises haben Kinder und Jugendliche in den Ferien die Qual der Wahl. Die OVZ hat eine Übersicht über die Aktivitäten in Schmölln, Posterstein und Nöbdenitz zusammen gestellt.

Das Programm in Schmölln, Posterstein und Nöbdenitz Schmölln The Base (Tel. Tel. 034491 76240, Finkenweg 11) Der integrierte Sozialraumstandort ist in den Ferien montags bis mittwochs von 11 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. 8. bis 12. Juli: Mo. 11 Uhr: Foodies – Wassereis, 15 Uhr: Badespaß; Di. 11 Uhr: Der Kampf um die Nudel – Spaghetti-Wettessen, 15 Uhr: Federballturnier; Mi. 9-18.30 Uhr: Tierpark Gera, Kosten: 10 €; Do. 11 Uhr: Foodies: Smoothies beziehungsweise Milchshakes, 15 Uhr: Kreativwerkstatt, Basteln extrem; Fr. 11 Uhr: Streichetag, 15 Uhr: Bingo. 15. bis 19. Juli: Mo. 11 Uhr: Foodies: Karamell-Cookies, 15 Uhr: Hängematten-Ausdauerprüfung; Di. 11 Uhr: Indi-Dienstag, 15 Uhr: Tischtennisturnier; Mi. 15 Uhr: Wasserbombenschlacht + Wasserpistolen; Do. 13 Uhr: Girlsday & Boysday, Kosten: 4 €; Fr. 13 Uhr Badespaß. 22. bis 26. Juli: Mo. 11 Uhr: Foodies: Eisspezial, 15 Uhr: Wasserschlacht; Di. 11 Uhr: Foodies: Blitzpizza, 15 Uhr: Seifenblasenturnier; Mi. 9-19 Uhr: Belantis, Kosten: 24 €; Do. 11 Uhr: Foodies: Jeder hat eine an der Waffel, 15 Uhr: Kreativwerkstatt Batiken; Fr. 13 Uhr: Poolparty & Cocktails. 29. Juli bis 2. August: Mo. 11 Uhr: Kreativwerkstatt Gartendeko, 15 Uhr: Aktionsspiel Bombendrohung; Di. 11 Uhr: Foodies: Frisches Brot & Kräuterbutter, 15 Uhr: Fahrzeugrallye; Mi. 11 Uhr: Slacklines, 15 Uhr: Badespaß; Do. 13 Uhr: Kletterhallennacht mit gemütlichem Grillen, Kosten: 4 €; Fr. 13 Uhr: Badespaß. 5. bis 9. August: Mo. 11 Uhr: Kreativwerkstatt Reifentiere, 15 Uhr: 7-Sekunden-Challenge; Di. 11 Uhr: Foodies: Burger basteln, 15 Uhr: Wikingerschach-Turnier; Mi. 8-18.30 Uhr: Imaginata Jena, Kosten: 15 €; Do. 11 Uhr: Fliegenklatschen-Derby, 15 Uhr: Upcycling; Fr. 13 Uhr: Badespaß, 15 Uhr: Foodies – Götterspeise-Wettessen. 12. bis 16. August: Mo./Mi. 13 Uhr: Graffiti-Workshop; Di. 11 Uhr: Foodies: Haselnuss-Cookie-Day, 15 Uhr: Fußballturnier; Do. 13 Uhr: Base Camp mit Feuerfünkchen & Stockbrot + Nachts in Palermo, Kosten: 4 €; Fr. 8 Uhr: Frühstücken & aufräumen. Posterstein Museum Burg Posterstein (Tel. Tel. 034496 22595, Burgberg 1) Das Museum ist während der Ferien dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gesamte Ferienzeit: jeden Mittwoch 10.30 und 14.30 Uhr: Badeten Ritter im Kettenhemd?, kleine Schatzsucher-Prüfungen für Familien mit Kindern, keine Voranmeldung erforderlich. Nöbdenitz Ev.-luth. Kirchgemeinde (Pfarrhof) 8. bis 12. Juli: Mi. 16.30 Uhr: Freizeitangebot.

