Benndorf

Maysterlabyrinth (Tel. 0163 4084478, An der Gärtnerei 2)

Das Laybrinth ist in den Ferien montags bis donnerstags sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr und freitags und sonnabends von 10 bis 24 Uhr geöffnet. In diesem Jahr werden einige Kräuter am Wegesrand vorgestellt, außerdem gilt es, ein Quiz zu lösen.

Waldenburg

Museum Naturalienkabinett (Tel. Tel. 037608 22519, Geschwister-Scholl-Platz)

Das Museum ist dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

8. bis 12. Juli: Do. 10.30, 14.30 Uhr: „Bedrohtes Summen – Auf der Spur der Insekten“, Kinder- und Familienführung; Do. 11-15 Uhr: Aktivprogramm: Insekten gestalten.

5. bis 9. August: Di./Do. 10.30, 14.30 Uhr: „Bedrohtes Summen – Auf der Spur der Insekten“, Kinder- und Familienführung; Di./Do. 11-15 Uhr: Aktivprogramm: Kerzen aus Bienenwachs herstellen und Honig verkosten.

Schloss (Tel. 037608 27570, Peniger Str. 10)

Gesamte Ferien: Such mich..., finde mich..., rate wer ich bin..., Märchenrätsel. Im Rahmen der Führungen müssen aus zehn Märchen fünf herausgefunden werden. Am Ende erwartet Kinder eine kleine Überraschung. Führungen finden Mittwoch bis Freitag 10.30, 11.30, 13, 14 und 15 Uhr, Sonnabend 13, 14.30 und 16 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr statt.

Wechselburg

Filzwerkstatt Carola Zeiger (Tel. 037384 693096, Waldstr. 4, Wechselburg)

8. bis 12. Juli: Do. 10-12.30 Uhr: Ferien-Filzkurs, Kuschelkissen, Finger- und Handpuppen filzen oder eigene Ideen verwirklichen; Anmeldung erforderlich.

Naturschutzstation Weiditz (Tel. Tel. 03737 40284, Am Stau 1, Königsfeld)

8. bis 12. Juli: Mo./Di./Mi./Do./Fr. 7-15 Uhr: Entdeckungen in der Natur, mit Spiel, Spaß und Sport; Anmeldung erforderlich.

4. bis 9. August: Junior-Ranger-Feriencamp, Eine ganze Woche Feriencamp in der Natur. Zelte werden zur Verfügung gestellt. Leistungen: Entdeckertourausrüstung, Vollverpflegung, mit Natur-Experten unterwegs, Exkursionen in Naturschutzgebiete, Angebote für Freizeit, Sport und Spiel und eine Schlauchboottour, Backen im Steinbackofen, Lagerfeuer und Nachtwanderung, Badetag im Stadtbad Rochlitz; Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.