Die guten Seelen des Altenburger Landes: Auszeichnung für Ehrenamtler

Altenburg

„Ohne die Tausenden Ehrenamtlichen wäre unser Landkreis nicht so, wie wir ihn kennen und schätzen“, sagte Vize-Landrat Matthias Bergmann. Deshalb, betonte er, hätten alle Engagierten auf den Vorschlagslisten es verdient, für die Auszeichnung ausgewählt zu werden. Doch auch für die 17. Auflage der Ehrenamtsgala des Landkreises musste das Kuratorium sich beschränken, wählte Frauen und Männer aus 25 Vereinen, Einrichtungen und Initiativen aus. „Sie stehen stellvertretend für alle jene, die heute nicht hier sind, aber ebenfalls ehrenamtlich aktiv sind“, erklärte Bergmann.

Zur Galerie Rund zwei Dutzend Frauen und Männer wurden am Dienstag mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet – in Anerkennung ihres gemeinnützigen Engagements. Fünf weitere erhielten das Ehrenamtszertifikat der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Das sind die Ausgezeichneten mit ihrer Laudatio.

Die Auszeichnung fand – der Tradition folgend – am Dienstagabend im Landschaftssaal des Landratsamtes in Altenburg statt, vor den Reihen der versammelten Bürgermeister. Symbolische Anerkennung für die geleistete Arbeit: die Goldene Ehrennadel aus der Hand des Vize-Landrates, da Landrat Uwe Melzer ( CDU) krankheitsbedingt fernbleiben musste. Verliehen wurde außerdem fünfmal das Ehrenamtszertifikat der Thüringer Ehrenamtsstiftung.

Nachwuchs bereitet Sorgen

Die A-cappella-Frauen der Gruppe „Stimmt so!“ aus Zeulenroda-Triebes gaben der Gala die musikalische Note, sangen unter anderem von der Sorgenfreiheit „über den Wolken“. Die Vereine und Initiativen, zumeist eher bodenständig, können jedoch von Sorgen ein Lied singen – insbesondere wegen fehlenden Nachwuchses. Grund genug für Festrednerin Elisabeth Habicht vom Heimatverein Ponitz, fürs Ehrenamt zu werben: „Viele Ehrenamtliche bauen durch ihre Tätigkeit ihr persönliches Netzwerk aus, was ihnen neben privaten auch berufliche Vorteile bringen kann, aber insbesondere ein gesteigertes Selbstwertgefühl, Spaß und die Gewissheit, etwas zu bewegen.“ Und wo es Beratungs- oder Finanzbedarf gebe, stehe der Landkreis helfend zur Seite, betonte Ehrenamtsbeauftragter Jörg Seifert.

Nicht alle Geehrten konnten am Dienstagabend persönlich ihre Goldene Ehrennadel in Empfang nehmen. Nicht anwesend sein konnten Roland Graul vom Motorclub Schmölln im ADAC sowie Maritta Thiele vom Kleingartenverein Gute Hoffnung Lucka.

Maritta Thiele führt Luckas größten Kleingartenverein

Seit 2006 ist Gartenfreundin Thiele Mitglied im Kleingartenverein „Gute Hoffnung“ in Lucka, berichtet das Landratsamt. 2008 wurde sie in die Funktion als stellvertretende Vorsitzende gewählt. 2011 wurde sie Vorsitzende des größten Kleingartenvereins in Lucka. Unter ihrer Leitung arbeiten vier Frauen und ein Mann im Vorstand des Vereins – also ein „Frauenpowerteam“. Maritta Thiele zeige immer ein sehr hohes Engagement, viel Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft, wenn es um die Belange der Kleingartenanlage geht, heißt es in der Laudatio. Trotz ihrer vollen Berufstätigkeit finde sie Zeit für die kleinen und großen Probleme der Kleingärtner. Bei der Organisation und Durchführung von Baumaßnahmen, ob im Innenbereich des Vereinshauses oder bei Verschönerungsarbeiten im Außenbereich, ist sie immer aktiv dabei. Die Auszeichnung erfolgte auf Antrag des Regionalverbands Altenburger Land der Kleingärtner.

Roland Graul engagiert sich für Fahrradturniere

Roland Graul ist bereits seit 1975 Mitglied im Motorclub Schmölln. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Verkehrs- und Sicherheitserziehung der Schüler zwischen 10 und 13 Jahren im Rahmen der bundeseinheitlichen Jugendfahrradturniere. Seit 2012 ist er im Vorstand tätig und organisiert die jährlich stattfindenden Abschlussveranstaltungen der Fahrradausbildung für den Landkreis sowie die damit verbundene Kreismeisterehrung der Jugendlichen. „Mit hohem persönlichen Einsatz engagiert er sich aufopferungsvoll und hat somit einen wesentlichen Anteil, dass der Motorclub Schmölln eine Spitzenposition bei der Durchführung der Fahrradturniere hat. In Thüringen belegt der Verein Platz 1 auf diesem Gebiet“, würdigt die Laudatio. Der Motorclub Schmölln im ADAC hatte Roland Graul für die Ehrung vorgeschlagen.

Von Kay Würker