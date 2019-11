Die häufigsten Todesursachen im Altenburger Land

Altenburg

„Hintergrund ist der Versuch, heraus zu bekommen, ob bestimmte Sterblichkeiten erhöht sind, etwas auffällig ist und man gegebenenfalls gegensteuern kann“, sagt Prof. Dr. Stefan Dhein, Amtsarzt des Landkreises Altenburger Land. Dieses Ziel verfolge er mit dem Gesundheitsbericht 2018, den er am Montag für den Kreis vorstellte.

Wie schon in den Vorjahren sind in diesem Bericht die örtlichen Totenscheine Grundlage seiner Analyse. 1335 Todesfälle wurden letztes Jahr verzeichnet. Grob betrachtet weichen die Ergebnisse nur geringfügig vom Thüringer sowie dem bundesweiten Durchschnitt ab, wie etwa beim Sterbealter von Männern. Dennoch zeigen sich in der Auswertung nach wie vor regionale Besonderheiten. Circa 60 Prozent der Fälle starben in Folge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Hoher Anteil an Übergewichtigen und Rauchern

Das sind knapp 20 Prozent mehr als im Landes- und Bundesdurchschnitt. Ursache sei vor allem der hohe Anteil an Übergewichtigen und Rauchern. Sowohl das Eine, als auch das Andere befördert bekanntlich Bluthochdruck. Es scheint folgerichtig, das Atemwegserkrankungen im Kreis häufiger zum Tode führten. Doch Dhein vermutet weitere Auslöser, die in der Vergangenheit liegen: „Wir haben hier eine Region, wo früher ja Bergbau betrieben wurde, und die Leute, die heute mit 75 bis 85 Jahren sterben, haben zum Teil in diesen Betrieben gearbeitet.“

Auch die verschiedenen Krebserkrankungen als Todesursache lägen im bundesweiten Durchschnitt – mit zwei auffälligen Ausnahmen. Mit zusammengerechnet 3,97 Prozent starben in den vergangenen Jahren ungefähr doppelt so viele Menschen im Altenburger Land an Leukämie und Lymphomen (Lymphknotenschwellungen und Tumoren des Lymphgewebes).

„Die Leute haben Uran eingeatmet.“

Dies sei jedoch nicht mit der erhöhten Altersrate der Region erklärbar: „Jetzt stellt sich die Frage, womit hat es dann zu tun? Das ist vermutlich zum Einen der Bergbau, die Wismut, die Leute haben Uran eingeatmet und Stäube, von denen wir nicht genau wissen, was es ist. Und das Andere sind möglicherweise Rückstände der Teerwerke in Rositz, die im Zweiten Weltkrieg explodiert sind. So ist zum Beispiel Benzol ins Erdreich gelangt. Keiner weiß so richtig, wie viel die Leute heute noch davon abbekommen.“ Gerne würde Dhein in diese Richtung forschen. Doch die Datenschutzrichtlinien würden ihn bei dieser Arbeit behindern.

Die Suizidrat im Kreis sei niedriger im Vergleich zu den Prozenten des Bundes. Jedoch läge der Altersdurchschnitt für diese Todesursache mit 79 Jahren um einiges höher. Dheim vermutet, dass Perspektivlosigkeit und Einsamkeit, besonders in den Dörfern, eine Rolle spielen. Er erklärt: „Das ist ein Ansatz, wo wir sagen, da müsste man präventiv was tun.“ Er nennt die „Dorfkümmerer“ in Brandenburg als positives Beispiel. Diese Organisation kümmert sich um die Bedürfnisse von Bewohnern in entlegenen Gegenden.

Die Hälfte der ambulanten Ärzte geht bis 2025 in Rente

Auch einen Fahrdienst, der ältere Menschen zu Ärzten in die Städte bringt, müsse früher oder später umgesetzt werden. Wobei ebenso das Thema „Ärzte“ mit Sorge zu betrachten sei. In einer Statistik des Gesundheitsberichts sind Prognosen zum Renteneintritt der ambulanten Ärzte abgebildet. Auch da ist ein demografischer Wandel zu verzeichnen. Bis 2025 würden allein über die Hälfte der aktuell praktizierenden Allgemeinärzte das Rentenalter erreichen. Dann sei der Landkreis gefragt, Anreize zu schaffen, um junge Ärzte in die Gegend zu ziehen.

Von Pauline Szyltowski