Gößnitz

Isolde kann’s nicht lassen. Zwar ist Isolde Schulze aus Gößnitz derzeit coronabedingt recht eingeschränkt, kann weder auf Geburtstagsfeiern noch auf Familienfeste. Doch stattdessen bietet sie jetzt personalisierte Videobotschaften, getreu dem Motto: Isolde to go! Egal zu welchem Event, ob Hochzeit, Scheidung, neues Auto, Insolvenz oder einfach nur mal so als kleine Überraschung für einen lieben Menschen: Isolde hat einen witzigen Spruch parat. Man müsse ihr nur verraten, wer der Beschenkte ist, wo er lebt, was er so gemacht hat und noch machen wird – und schon werde sie sich unter Wahrung des Datenschutzes einen Reim darauf machen. Das Ergebnis: ein Videoclip zum Verschenken und Gratulieren, garantiert virenfrei.

Markus ist Isolde

Hinter der Bühnenfigur Isolde Schulze steckt – seit über 20 Jahren schon – der Kabarettist Markus Tanger. Er und seine Mitstreiter vom Kabarett Nörgelsäcke produzieren derzeit auch kleine Filme mit aktuellen Kabarettstückchen, die unter anderem bei Facebook und Youtube veröffentlicht werden.

Klassische Vorstellungen können derzeit bekanntermaßen nicht stattfinden. Die Nörgelsäcke hoffen aber auf baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Infos gibt es über das Kabarett-Büro, Tel. 034493 72580 und im Internet: www.kabarett-noergelsaecke.de. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, können jederzeit bei einer späteren Veranstaltung eingesetzt, aber auch gespendet werden.

