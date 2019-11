Die jungen Fans der alten Mopeds im Altenburger Land

Altenburg

Zwei Räder, 50 Kubikzentimeter Hubraum, vier PS, vier Gänge und 60 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit – das sind Kennzahlen, aus denen zu DDR-Zeiten Träume gewoben wurden. Es gab wohl kaum einen Jugendlichen damals, der sich etwa zur Jugendweihe nicht ein Moped aus dem Hause Simson gewünscht hätte. Anders als viele andere DDR-Artikel waren die Modelle der S 50- beziehungsweise S 51-Reihe sowie die Schwalbe schon damals durchaus beliebt. 30 Jahre nach der Wende sind es Klassiker, deren Attraktivität bei Jugendlichen nicht ab-, sondern zunimmt.

Schneller als im Westen erlaubt

Florian Berger, Max Weber, Ben Glöder und Nils Krüger können das nur zu gut verstehen. Knatternd mit typischem Zweitaktmotorensound kommen die Teenager um die Ecke gefahren. Die Jungs sind allesamt zwischen 15 und 16 Jahren und sitzen mächtig stolz auf einem S 51 Baujahr 1980, auf einem S 51 Enduro von 1984 oder auf einer Schwalbe, die 1981 vom Band des Fahrzeug- und Jagdwaffenwerks „ Ernst Thälmann“ Suhl lief. Die alten Mopeds sind cool, darin sind sich die vier einig. Wie damals in den 80ern geht es auch für sie auf der Simson-Sitzbank jeden Tag zur Schule oder zur Lehre. „Mir ist dabei vor allem die Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde wichtig“, gibt Ben Glöder zu und nennt damit auch einen der wichtigsten Gründe, warum nach wie vor die Oldtimer an den Schulen in Reih und Glied parken.

Am Altenburger Lerchenberggymnasium stehen die Simson-Oldtimer in Reih und Glied. Quelle: Jörg Reuter

Er sehe es ja bei den neuen Rollern in seinem Geschäft: Gegenüber den alten Simson-Krädern seien diese lahm, bestätigt Unternehmer Kurt List. Bereits sein Vater hatte 1950 begonnen, in Nobitz die gesamte Palette der Ost-Zweiräder zu handeln und zu reparieren. „Unsere Firmengeschichte geht wohl sogar zurück bis in die 20er-Jahre. Aber darüber weiß ich nicht viel. Und groß geworden sind wir mit den Marken MZ, Simson, Jawa und IWL“, plaudert der heutige Kawasaki-Vertragshändler, während einer seiner Mechaniker gerade die Zündung an einem S 51 flott macht, sodass auch die Blinker funktionieren. Letztgenannte waren Motorroller aus Ludwigsfelde – die bekanntesten waren der Roller Berlin und der Roller Troll. „Es war zwar nicht so, dass wir irgendwann mal keine Mopeds hier hatten, aber seit ungefähr fünf Jahren gibt es einen enormen Simson-Boom“, meint der Handwerker und wundert sich, wo all die Fahrzeuge auf einmal wieder herkommen.

Unmittelbar nach der Wende wollte die Mopeds keiner mehr

Kurt List schaut bei seinem Mechaniker Joachim Schulz (r.) vorbei, der gerade die Elektrik an einem Simson-Moped repariert hat. Quelle: Jörg Reuter

„Meine Schwalbe stand bei uns noch zu Hause, die hatte mein Opa aufgehoben“, erzählt Max Weber, wie er zu seinem Roller kam, auf dem er zum Gymnasium fährt. Und ihm gefallen – Geschwindigkeit hin, Geschwindigkeit her – die alten Mopeds auch vom Aussehen her viel besser als ein moderner Roller. „Und sie fahren sich auch richtig gut – trotz ihres Alters“, meint Ben.

Die Jungs sind sich einig: Die modernen 50-Kubik-Zweiräder können da nicht mithalten. „Außerdem kann man vieles an den Simsons noch selbst reparieren“, ergänzt Florian, der erst vor ein paar Wochen, nachdem er die Führerscheinprüfung erfolgreich bestanden hatte, sein S 51 geschenkt bekam. „Und jetzt wollen alle aus meiner Klasse mal mitfahren – vor allem, wenn es zum Sportunterricht geht“, erzählt der 15-Jährige mit strahlenden Augen.

Auch die Pennäler des Spalatin-Gymnasiums kommen mit S51 & Co. zum Unterricht. Quelle: Jörg Reuter

Unmittelbar nach der Wende war das anders. Zu der Zeit wollten viele Leute die Mopeds nur loswerden, weiß List noch. Damals seien Simsons praktisch verschenkt worden. Woche für Woche kam ein Händler aus den alten Ländern und kaufte für 50 Mark jedes Moped. „Zehn Kleinkrafträder hatte er immer auf dem Hänger“, denkt List zurück. In diesen Jahren habe er deshalb auch einen großen Teil seiner Ersatzteilbestände in die West-Länder verkauft, wo Schwalbe und Co. sofort ihre Liebhaber fanden. „Alle, die damals ihr Moped weggegeben haben, bereuen es heute“, meint List. Denn mittlerweile sei es so, dass pro Woche bestimmt zwei Anfragen kämen nach einem neuen alten Simson-Moped.

Zehn Prozent mehr Ersatzteilabsatz pro Jahr

Damit die DDR-Fabrikate dann auch fahren wie neu, versendet die Firma MZA noch hauptsächlich von Suhl aus jedes Jahr rund 150 000 etwa 13 Kilogramm schwere Kartons mit Ersatzteilen an Werkstätten wie die in Nobitz. „Die Nachfrage nimmt stetig zu. Um die zehn Prozent jedes Jahr“, erklärt Falko Meyer, Geschäftsführer bei MZA. Deshalb wird in Kürze ein Großteil der etwa 120 Mitarbeiter ins nagelneue Logistik- und Fertigungszentrum nach Meiningen umziehen. Die alten Produktionsstätten in Suhl seien einfach nicht mehr zeitgemäß und viel zu klein. „Ich weiß, das hört in Suhl natürlich niemand gern, aber es geht nicht mehr“, so Meyer.

Auch am Veit-Ludwig-von-Seckendorff- Gymnasium in Meuselwitz stehen die Simson-Zweiräder bei den Schülern hoch im Kurs. Quelle: Johanna Nickiewicz

Nach der Insolvenz von Simson 2003 kaufte Meyer unter anderem Lagerbestände, Produktionsvorrichtungen sowie Zeichnungs- und Urheberrechte von Simson. „Ich habe mein ganzes Leben nur mit Ost-Mopeds gearbeitet“, sagt Meyer, der per Ausreiseantrag Ende der 80er nach Kassel übersiedelte. Anfang der 90er-Jahre gründete er dann seine Firma Meyer-Zweiradtechnik Ahnatal und legte damit den Grundstein für die heutige gute Ersatzteilversorgung für die Simson-Fabrikate. „Wir sind aber mehr Händler als Produzent, selbst stellen wir lediglich Rahmen und Räder her. Ansonsten arbeiten wir mit Zulieferern zusammen“, erläutert Meyer. So könne mit dem MZA-Ersatzteil-Portfolio theoretisch ein neues S 51 zusammen gebaut werden. Als Neufahrzeug würde es aber schon wegen des Zweitaktmotors heute kaum eine Zulassung bekommen, winkt Meyer ab. Und Jugendliche dürften damit nur 45 Kilometer pro Stunde fahren.

Selbst schrauben gehört nach wie vor dazu

Damals 1964 wurde für den Roller aus dem Hause Simson zeitgemäß geworben. Quelle: ostmotorrad.de

Anders die Oldtimer, was die Teenager dem Einigungsvertrag zu verdanken haben. Gemäß dem „sind Kleinkrafträder im Sinne der bisherigen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik mit nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum und nicht mehr als 60 Kilometern pro Stunde zulassungsrechtlich den Kleinkrafträdern („west“ Anmerkung der Redaktion) gleichgestellt, wenn sie bis spätestens zum 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen sind“, teilt der ADAC auf Anfrage mit. Deshalb sind die Teens wie die aus Wintersdorf auf Oldtimer angewiesen, wenn sie von der Ausnahmegenehmigung profitieren wollen.

Mit denen fahren die Jungs nicht nur, sie schrauben auch gern an den Gefährten. Denn selbstverständlich wird nach wie vor umgebaut, verschönert und getunt, erzählt Nils. Ben, der gerade eine Ausbildung zum Landmaschinen- und Traktorenmechatroniker absolviert, plant sogar, über den Winter mit seinem Opa ein S 50 aufzubauen. Doch gebastelt wird nicht nur aus Spaß an der Freude. An seiner Schwalbe, gibt Max zu, sei immer mal etwas defekt, was repariert werden muss. Hin und wieder nach einem Sturz, „aber meist ist etwas an der Zündung.“

Die Werkstatt hilft, wenn es nicht mehr weiter geht

Die alte Zündung sei die Schwachstelle der ansonsten zuverlässigen Simsons, so Fachmann List. Doch inzwischen gebe es moderne elektronische Zündanlagen. „Das Umrüsten gehört mit zu den häufigsten Arbeiten bei uns, damit laufen die Mopeds sehr zuverlässig“, schildert der Firmenchef. Dass sich die Teenager samt Eltern und Großeltern oft und gern allein an den Fahrzeugen versuchen, sieht er derweil mit Gelassenheit. Die Erfahrung lehre, dass irgendwann nach ein paar Fehlversuchen Opa oder Papa die Nase voll haben und zur Werkstatt gehen. „Wir haben da schon die tollsten Sachen erlebt. Bei dem schwarzen S 51 zum Beispiel wurde zu Hause die Zündung gewechselt, danach gingen die Blinker nicht mehr“, verrät List lächelnd, während sein Mitarbeiter zeigt: Jetzt funktioniert wieder alles. „Das ist wichtig, die Jugendlichen fahren ja täglich damit“, stellt List klar.

Und weil es nicht so aussieht, als würde sich daran etwas ändern, will sein Team über den Winter wieder ein-zwei alte Simson-Mopeds bis zum Frühjahr aufbauen. „Weggeworfen wird schon längst nichts mehr. Selbst Schrott wird wieder fit gemacht“, sagt der Motorradhändler.

Von Jörg Reuter