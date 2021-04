Die letzte Hoffnung ist geplatzt: Altenburger Skatstadtmarathon fällt wieder aus

Altenburg

Jetzt ist es offiziell: Auch in diesem Jahr fällt der Altenburger Skatstadtmarathon der Corona-Pandemie zum Opfer. Das teilte das Organisationsteam am Mittwoch mit: „Das Beharren auf den spätmöglichsten Termin zur endgültigen Bewertung der Durchführbarkeit des Skatstadtmarathons am 12. Juni 2021 war mit der Hoffnung verbunden, dass die Zeit für uns arbeiten würde. Doch auch in diesem Jahr erfüllte sich unsere Hoffnung nicht. Unsere Veranstaltung ist in der gewohnten Art und Weise auf Grund der aktuellen Coronalage nicht durchführbar“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. „Der 12. Skatstadtmarathon wird hiermit offiziell abgesagt und auf den 11. Juni 2022 verschoben. Die aktuell laufende Anmeldung wird unterbrochen und ab 31. Oktober wieder weitergeführt. Alle Anmeldungen und Sponsorenleistungen behalten für 2022 ihre Gültigkeit.“

Wie schon im vergangenen Jahr wird wieder die Ersatzvariante Jokerthon angeboten, für die die Vorbereitungen ab sofort starten und der in ähnlicher Form wie 2021 ablaufen soll. Nähere Infos dazu werden in Kürze auf der Homepage des Skatstadtmarathons veröffentlicht.

Von LVZ