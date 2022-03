Altenburg

Noch ist der Aufbruch nur im Detail zu erkennen: Der leere Setzkasten an der Wand, ein Stapel ihrer aussortierten Zeitschriften und seiner Schulbücher auf dem Tisch. Noch halten Bärbel und Hans Mainka an ihrem Alltag fest, dessen Herzstück seit 45 Jahren ihre Wohnung im dritten Stock eines Plattenbaus am Nordplatz in Altenburg Nord ist. 70 Quadratmeter verteilt auf „zwei, zwei halbe Zimmer“, wie der pensionierte Lehrer schmunzelnd anmerkt. „So hieß das und wurde uns nur zugestanden, weil wir einen Sohn und eine Tochter haben und deshalb jeder ein eigenes Zimmer bekommen musste“, erinnert sich der frisch gebackene 79-Jährige.

Wohnungssuchender Nummer 900

1977 war das, als sie sich nichts sehnlicher wünschten, als eine neue Wohnung. „Wir hausten zu der Zeit seit sieben Jahren im Plankenweg, unweit vom Anger, anders kann man es nicht nennen“, erinnert sich Bärbel Mainka (78). Kein Bad hätten sie gehabt und auch keine funktionstüchtige Toilette, sich arrangiert in einer feuchten Altbauwohnung mit zwei kleinen Kindern „und 899 Leuten vor uns auf der Liste der Wohnungssuchenden“, ergänzt er.

Erstbezug für Lehrkraft

45 Jahre lange war dieser Block am Nordplatz das Zuhause von Bärbel und Hans Mainka. Quelle: Mario Jahn

Währenddessen hatten auf den fruchtbaren Feldern im Norden der Stadt die ersten Wohnblöcke zu wachsen begonnen. Plattenbau statt Zuckerrüben, Betriebswohnungen für Wismutkumpel, Arbeiter des Chemiekombinats Böhlen – und Familie Mainka, denn auch „Lehrkraft“ wurde im neu entstehenden Stadtteil zum Glück benötigt. Die einfache Gleichung aus „Ja“ zum neuen Job an der damaligen Leuschner-Schule und neuer Wohnung ebnete dem Mathematik- und Physiklehrer den Weg zum Erstbezug mit Zentralheizung und eigenem Badezimmer. „Das sah hier ringsrum am Anfang fürchterlich aus. Überall Morast, in dem auch schon mal ein Kind mit seinen Schuhen stecken blieb“, beschreibt Bärbel Mainka. „Und kaum ein Baum. Das hat sich mit der Zeit zum Glück geändert.“

Die Küche ist ein Original

Seit 45 Jahren die selbe Küchenzeile. Auch der Fußboden ist ein Original. Quelle: Mario Jahn

Inzwischen ist der Kaffee durchgelaufen. Die Maschine faucht in der Küche, wo die 1970er optisch noch genauso dominieren wie zum Einzug. „Alles original“, merkt die Hausherrin lachend an. „Sowohl der Fußboden als auch die Küchenzeile. Die passte hier einfach perfekt rein“ – und wird, anders als ihre Zwiebeltopfsammlung – auch nicht mit gen Lerchenberg wandern, wo 61 neue Quadratmeter auf das Ehepaar im für 2023 komplett fertig gebauten Blockhaus-Carré warten.

Der Nordplatz mit der Kaufhalle im Jahr 1981. Quelle: Stadtarchiv Altenburg

Doch nicht für die Ewigkeit gedacht

Dass er in seinem Leben noch einmal umziehen würde und mit fast 80 Jahren ein Neuanfang ansteht – Hans Mainka schockte diese Erkenntnis. „Wir dachten, unsere Ewigkeit endet irgendwann genau hier, vor allem, da unser Block ja vor einigen Jahren erst hübsch gemacht wurde. Da dachten wir, den wird die AWG bestimmt stehen lassen“, bekennt der Kreuzworträtselfan. Bis vor einem Jahr alle Mietparteien den selben Brief bekamen und seitdem die Leere mit jedem Auszug mehr Raum für sich beansprucht.

Die Letzten im Block

Inzwischen ist es ruhig geworden in dem großen Kasten mit seinen drei mal zehn Wohneinheiten pro Eingang. Von allen Namen auf den Klingelschildern ist nur noch bei Mainkas jemand zu Hause. Angst so ganz allein im großen Gebäude haben die Eheleute aber keine, wie sie versichern. Eine schöne Hausgemeinschaft sei das zu Beginn gewesen, als alle neu waren, weiß Bärbel Mainka zu berichten. „Man kannte sich.“ Aber so, wie sich das Bild vorm Fenster kontinuierlich veränderte, Gebäude wuchsen und wieder verschwanden, wechselten auch die Mitbewohner, wandelte sich die Nachbarschaft. „Viele sind nach der Wende weg und haben sich auf der grünen Wiese ein Haus gebaut“, so Hans Mainka. Sie blieben und feierten 1991 nebenan in der Wohnbezirksgaststätte „Treffpunkt“ ihre Silberhochzeit. „Da waren wir auch die letzte Gesellschaft, die sie bedient haben. Danach wurde die abgerissen“, erinnert sich die gelernte technische Zeichnerin, die in der „Textima“ Nähmaschinenteile konstruierte. Geblieben sind die Erinnerungen und ein kleiner Park vorm Balkon.

Wo es heute grünt, stand bis 1991 die Wohnbezirksgaststätte „Treffpunkt“. Quelle: Mario Jahn

Mitte April kommt das Umzugsauto

Hans Mainkas Geburtstagskaffeekränzchen zum 79. Wiegenfest in der vergangenen Woche war gleichzeitig die letzte von unzähligen Familienfeiern, die stets mit einer eingespielten Möbel-Choreographie in der Stube eingeläutet wurden: Den Sessel in die Ecke, den kleinen runden Tisch aus der Ecke mit dem vor der Couch kombiniert und alle verfügbaren Stühle drum herum.

Während sein Schreibtisch und ein ausladender Bücherschrank keinen Platz im Umzugsauto bekommen, das Mitte April vorfährt, muss die braune Schrankwand aus der Stube unbedingt mit. Ihre besondere Farbgebung wird das Ehepaar auf ewig an ihre Zeit in Altenburg Nord erinnern. Viereinhalb Jahrzehnte Sonnenschein im immer gleichen Winkel haben den Fronten nämlich einen einzigartigen Farbverlauf von hell nach dunkel verpasst.

Von Maike Steuer