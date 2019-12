Altenburg

Weihnachtsmärkte sind Orte, an denen Menschen sich wohlfühlen sollen. Punsch oder Glühwein sowie der eine oder andere kulinarische Leckerbissen helfen zusätzlich mit, in die entspannte und freudige Adventsstimmung zu kommen, für die diese Zeit steht.

Trügerische Sicherheit

OVZ-Autor Jörg Wolf. Quelle: Mario Jahn

Diese zutiefst menschlichen und schönen Bedürfnisse erfüllt der Altenburger Weihnachtsmarkt durchaus. Bei den anderen, ebenfalls menschlichen, aber unvermeidlichen Bedürfnissen versagt er indes. Es kommt schon einer Posse gleich, wenn die Macher an der unteren Marktseite weithin sichtbar ein Toilettenhäuschen aufstellen und den Marktbesucher unter der Woche in der trügerischen Sicherheit wiegen, im Falle einer Notdurft ein stilles Örtchen zwecks Erleichterung zu bieten. Umso größer ist dann der Schrecken, vor verschlossenen Türen zu stehen, um dann die liebe Not mit der Notdurft zu schieben, weil die nächste öffentliche Toilette einen straffen Fußmarsch entfernt liegt.

Negative Eindrücke für den Gast

Richtig unverständlich wird die Sache, weil das Problem schon im vergangenen Jahr offenkundig wurde und eine Prüfung zugesichert wurde.

Weihnachtsmärkte sollen auch auswärtiges Publikum in die Stadt locken und vielleicht auch mit dem Flair einer weit über tausendjährigen Stadt zum Wiederkommen animieren. Was aber hier läuft, ist regelrechte Anti-Werbung. Denn es ist nachvollziehbar, dass sich vor allem solche negativen Eindrücke beim Gast von außerhalb einprägen. Und im schlimmsten Fall von einem neuerlichen Besuch abhalten.

