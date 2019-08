ALtenburg

Ganz ehrlich, liebe Leser: Den Theaterfreunden unter Ihnen dürfte es doch mit Blick auf den kommenden Sonntag schon ganz gehörig in den Fingern kribbeln, oder? Immerhin öffnet sich dann zum ersten Mal das Theaterzelt für die Besucher, erstmals kann das Publikum erkunden, was das Team auf dem großen Festplatz in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt hat. Wird alles funktionieren wie geplant? Wird die Theateratmosphäre in der temporären Spielstätte reproduzierbar sein? Was genau bedeutet die neue, ungewohnte Umgebung für Akteure und Publikum? Noch sind eine Reihe von Fragen offen – sie werden hoffentlich am Sonntag beantwortet.

Theater geht mit breiter Brust ins Interim

Unstrittig ist dagegen, dass man auf Seiten des Theaters mit offensichtlich breiter Brust ins Interim geht. Davon zeugt bereits die lange Liste der Premieren, die in den kommenden Monaten auf die Bühnenbretter im Zelt gebracht werden. Auch unter dem Planendach soll die volle Bandbreite geboten werden, die man bisher vom eigentlichen Stammsitz am Theaterplatz gewohnt ist.

Und die hat es auch in der Spielzeit 2019/20 in sich. Da gibt es gleich zum Auftakt schwungvolle Musical-Klänge mit „Cabaret“ zu erleben, bevor Ende Oktober in „Forever Lennon“ die Werke des berühmten Beatles in ungewohntem Ballett-Korsett präsentiert werden. Spannend dürfte auch die deutschsprachige Erstaufführung von Michail Michailovs „Der Religionslehrer“ ausfallen, die im kommenden Jahr geboten wird. Und nicht wenige dürften sich bereits jetzt auf eine gesunde Portion herrlich schrägen britischen Blödsinns im Monty-Python-Musical „Spamalot“ freuen.

Egal, wie die Gala also am Ende ausfällt: Langweilig wird auch die kommende Spielzeit mit Sicherheit nicht. Man darf gespannt sein!

