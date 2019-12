Die weite Reise der Weihnachtsbäume ins Altenburger Land

Altenburg/Ziegelheim/Langenleuba-Niederhain

Der Kohler-Hof in Ziegelheim ist geschmückt wie ein kleiner Weihnachtsmarkt. Überall lehnen Tannen und Fichten, dazu weht der Duft von Glühwein um die Ecke. Den bietet Heike Kohler in dem kleinen Verkaufsstand an, wo es auch ein wenig passende Deko zum Fest gibt. Aber natürlich kommen im Dezember die Kunden in erster Linie zur Gärtnerei Kohler, um einen Christbaum zu kaufen. „Der Renner ist nach wie vor die Nordmanntanne, aber die Blaufichte wird seit zwei-drei Jahren spürbar wieder häufiger nachgefragt. Kiefern wollen von 100 Kunden vielleicht drei“, sagt Werner Kohler und rückt eines der grünen Schmuckstücke zurecht.

Vom Kaukasus in die weihnachtliche Stube

Bereits kurz nach der Wende begann der gebürtige Schwabe, im Wieratal den Gärtnereibetrieb auf dem Hof seiner Schwiegereltern aufzubauen. Von Anfang an gehörten auch die Weihnachtsbäume zum Geschäft. „In den ersten Jahren habe ich selbstverständlich zukaufen müssen.“ Schließlich dauert es einige Jahre, bis die Gehölze herangewachsen sind. „Am liebsten nehmen die Leute Bäume um die zwei Meter Höhe“, weiß Kohler. Auf seiner Drei-Hektar-Plantage brauchen die Tannen bis zu dieser Größe zwischen sieben und acht Jahren, die Blaufichten schaffen die Zwei-Meter-Marke schon in fünf bis sechs Jahren – je nach Wetter.

Ihren Lebenszyklus beginnen die zukünftigen Weihnachtsbäume aber nicht auf den Plantagen, sondern in speziellen Baumschulen. Dort werden aus Samen die Setzlinge gezogen. Doch obgleich Nordmanntanne und Blaufichte mit Abstand die beliebtesten Weihnachtsbäume hierzulande sind, sie gehören dennoch nicht zu den einheimischen Pflanzen.

Nordmanntanne und Blaufichte am beliebtesten

Die gern gekaufte Fichtenart kommt natürlicherweise in den Bergen Nordamerikas vor, die extrem beliebte Tannenart ist im Kaukasus beheimatet. „Die Samen stammen immer aus diesen Gebieten. Gerade im georgischen Kaukasus ist die Zapfenernte hoch oben in den Wipfeln ein Riesengeschäft“, weiß Stephan Neidhardt, der Weihnachtsbäume an der Zeitzer Straße wachsen hat und dort seit 15 Jahren verkauft.

Die Lizenzen zum Pflücken der Samen auf den Nordmanntannen, die nach ihrem Entdecker, dem finnischen Botaniker Andreas von Nordmann, benannt sind, werden versteigert. „Die Zapfenpflücker dürfen deshalb auch nicht überall ernten, sondern nur in bestimmten abgegrenzten Arealen“, erklärt Neidhardt.

Wenig Trockenheitsschäden auf den hiesigen Plantagen

In den Boden kommen die internationalen Samen dann aber beispielsweise in spezialisierten Baumschulen in Norddeutschland, woher Neidhardt seine Setzlinge bezieht. Bis dahin sind sie dort rund vier Jahre aufgepäppelt worden. Dann sind die Pflänzchen 25 Zentimeter und können auf den Weihnachtsbaumplantagen gepflanzt werden. Aus dem Gröbsten sind die jungen Bäume aber dann noch nicht raus. Im Gegenteil: Sie brauchen gerade am Anfang viel Hege und Pflege.

Wie alle Pflanzen benötigen sie selbstverständlich Wasser, was gerade in den vergangenen zwei Jahren viel zu selten vom Himmel fiel. Lieferengpässe wegen der Trockenheit gibt es weder in Altenburg noch in Ziegelheim, beteuern die Inhaber der Betriebe. „An unserem Betriebssitz in Zwenkau sind uns wegen der Trockenheit teilweise 100 Prozent eingegangen. In Altenburg ging es dank der guten Böden, hatten wir hier nur etwa zehn Prozent Schaden“, schildert Neidhardt. In erster Linie hätten die Setzlinge die Wetterkapriolen nicht überstanden, berichtet auch Werner Kohler ganz ähnliches von seiner Plantage in Ziegelheim, wo – ganz nach Kundenwunsch – vorrangig Nordmanntannen und Blaufichten gedeihen.

Weihnachtsbäume sind bereits Ende November gefragt

Doch abgesehen von diesen gängigen Arten wächst sowohl bei Neidhardt als auch bei Kohler der eine und andere Weihnachtsbaum-Exot. „Neu ist zum Beispiel die Fraser-Tanne. Die stammt aus den Bergen Nordamerikas und wächst gleichmäßig wie eine Pyramide“, erklärt Kohler. Sein Kollege in Altenburg nimmt einen Zweig vom Grünschnitt und zerreibt eine Nadel zwischen den Fingern: „Das ist von einer Colorado-Tanne. Ihr Duft ist fast wie von einer Zitrone. Nimmt man sie als Weihnachtsbaum, riecht das ganze Zimmer angenehm nach Zitrus“, beschreibt er den Geheimtipp. Noch haben sich solche außergewöhnlichen Christbäume gegenüber den Klassikern aber nicht durchgesetzt.

Was sich derweil stark verändert habe, ist das Kaufverhalten. Längst wird der Weihnachtsbaum nicht mehr kurz vor Heiligabend angeschafft. Das beginne inzwischen Ende November und erlebe um den zweiten Advent seinen Höhepunkt. Was die Kunden dann aussuchen, also ob nun der Baum dick oder dünn, gedrungen oder luftig ist, da gebe es keine eindeutigen Trends. Das hänge etwa davon ab, wo der Baum stehen soll oder auch wie er geschmückt wird.

Männer mögen größere Bäume, Frauen lieber kleinere

Wer zum Beispiele ganz klassisch Wachskerzen am Christbaum entzünden möchte, greift eher zu, wenn die Äste nicht so eng stehen, weiß Kohler von seinen Kunden. Darüber hinaus ist es bisweilen auch entscheidend, wer den Baum aussucht. „Die Männer wollen oft einen größeren Baum, die Frauen entscheiden sich gern für kleinere Exemplare“, hat Neidhardt beobachtet. Wenn die Familien im Stress sind, keine Zeit haben und sich nicht einigen können, „dann hilft meist ein Glühwein beim Schlichten“, plaudert Neidhardt mit einem vielsagenden Lächeln aus dem Nähkästchen und wünscht allen schöne und besinnliche Weihnachten.

Von Jörg Reuter