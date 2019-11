Altenburg

Statt seine Kundschaft zu bedienen musste ein Imbisswagenbesitzer am Montag in Altenburg notgedrungen die Polizei rufen: Unbekannte Täter waren im Verlauf des Wochenendes vom 9. bis 11 November offenbar gewaltsam in den auf einem Baumarktparkplatz in der Lödlaer Chaussee abgestellten Wagen eingedrungen. Dabei verursachten die Diebe nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zusätzlich diverse Lebensmittel aus dem Gefährt, teilt die Polizei mit.

Diebe suchten auch zweiten Wagen heim

Und der Wagen war offenbar nicht das einzige Ziel der Langfinger geblieben. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass auch ein zweiter, direkt daneben geparkter Imbisswagen Ziel der Täter geworden war. Die Beute auch hier: zahlreiche Nahrungsmittel.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 zu melden.

Von OVZ