Diebe stehlen alte Signaltechnik von Altenburger Bahnhof

Altenburg

Langfinger haben in den vergangenen Tagen am Altenburger Bahnhof ihr Unwesen getrieben: Wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Erfurt mitteilt, entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch diverse Formhauptsignale von der derzeit am Bahnhof eingerichteten Baustelle.

Diebe montieren Bauteile ab

Die Signaltechnik sei auf einem nahen Lagerplatz deponiert worden, so die Bundespolizei. Es sei geplant gewesen, die Anlagen nach Abschluss der Demontage aufzubereiten. Bei einer Kontrolle des Lagerplatzes am Mittwochvormittag habe man festgestellt, dass bestimmte Bauteile der Signalanlagen abmontiert und entfernt worden waren. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass die betreffenden Teile keineswegs ausrangiert waren, sondern sich nach wie vor im Eigentum der Deutschen Bahn befanden. Der oder die Täter hätten sich durch die Mitnahme entsprechend strafbar gemacht.

So hinterließen die Langfinger die Technik, nachdem sie Bauteile abmontiert hatten. Quelle: Polizei

Technik beliebt bei Schrotthändlern und Nostalgikern

Die entwendeten Gegenstände, so die Polizei weiter, erfreuen sich insbesondere bei Nostalgikern, aber auch bei Schrottsammlern großer Beliebtheit. In der Regel werden für derartige Anlagen dreistellige bis niedrige vierstellige Beträge aufgerufen.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt such nun Zeugen, die den oder die Täter am Altenburger Bahnhof zwischen Dienstag, dem 27., und Mittwoch, dem 28. Juli beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 0361 659830 bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt zu melden.

Von LVZ