Lucka

Wegen eines Einbruches in einen Getränkehandel kamen in der Nacht zu Montag mehrere Polizeibeamte in der Bachgasse in Lucka zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gegen 2.45 Uhr Zutritt zum Verkaufsraum, teilt die Polizei mit. Mit diversen alkoholischen Getränken sowie Tabakwaren entkamen die Diebe schließlich unerkannt.

Gesucht werden nun Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben und eventuell Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 8234-1465 an die Kripo in Gera) oder unter 03447 4710 an die Polizei im Altenburger Land zu wenden.

Von OVZ