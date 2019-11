Nobitz

Auf frischer Tat hat die Polizei am vergangenen Donnerstag zwei Diebe im Nobitzer Ortsteil Kotteritz ertappt.

Ohne Führerschein und mit gestohlenem Motorrad unterwegs

Gegen 7 Uhr waren den Beamten die beiden Täter – ein 16-Jähriger und ein 34-Jähriger – aufgefallen. Während der ältere Mann in einem Fiat unterwegs war, schob der Jugendliche ein Motorrad der Marke Yamaha hinter dem Wagen her. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige ohne Führerschein am Steuer des Autos saß und dass das nicht zugelassene Motorrad aus einer Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße gestohlen worden war. Zudem fanden sich im Wagen weitere Gegenstände, darunter Fahrradteile, die offenbar ebenfalls aus Diebstählen stammten, teilt die Polizei mit.

Täter auf freiem Fuß, Ermittlungen dauern an

Beide Täter wurden in der Folge vorläufig festgenommen und zu dem Vorfall vernommen. Im Rahmen der Haftvorführung des 34-Jährigen am Freitag wurde dieser nach Entscheidung des Amtsgerichts wieder entlassen. Auch der jugendliche Dieb konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern weiterhin an.

Von OVZ