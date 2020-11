Diebstahl: Pizzabote büßt in Altenburg Portemonnaie mit Tageseinnahmen ein

Altenburg

In Altenburg ist bereits am Freitagabend ein Pizzalieferant bestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 22.40 Uhr an der Teichpromenade zu dem Diebstahl aus dem Auto des Ausfahrers. Demnach nutzte ein unbekannter Täter die günstige Gelegenheit, als der Pizzalieferant seinen Wagen unverschlossen abstellte und entwendete das darin liegende Portemonnaie mit den gesamten Tageseinnahmen. Nun sucht die Polizei Altenburger Land Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachten haben.

Von OVZ