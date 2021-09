Diese Gründe sehen führende Politiker aus dem Altenburger Land für den Wahlausgang

Altenburg

An Tag eins nach der Bundestagswahl beginnen traditionell die Analysen der Ergebnisse in den Parteizentralen. Das ist im Altenburger Land nicht anders. Dabei beurteilen führende Köpfe den Wahlausgang naturgemäß sehr unterschiedlich – je nach Abschneiden. So reicht die Palette an genannten Gründen von harter Arbeit über schwache Gegner bis hin zu eigenen Fehlern.

CDU-Chef Zippel: „Wir müssen ran an den Bürger.“

Im Absturz der CDU mit Verlusten zwischen zehn und elf Prozentpunkten in Ostthüringen sieht Kreischef Christoph Zippel „eine Spiegelung vom Bund“. Die Wähler seien nicht „scharenweise zur AfD“ gewechselt, sondern „zur SPD gegangen“. Dabei haben die Christdemokraten mit Fehlern im Bund auch selbst zur Demontage beigetragen. „Der Wahlkampf ist zu spät in Gang gekommen und Armin Laschets Lacher“, nannte der 38-Jährige zwei Beispiele. Abgesehen davon habe Olaf Scholz am besten das Bedürfnis der Wähler befriedigt. „Die Leute wollen eine Veränderung, aber auch nicht zu viel.“

Dass es sein Parteifreund Volkmar Vogel nicht wieder in den Bundestag schaffte, „macht die Niederlage nur schmerzlicher“, so Zippel. „Ihn trifft keine Schuld.“ Vielmehr sei es das „inzwischen konstante, unerschütterliche Wählerklientel der AfD“, was es hierzulande schwer mache. Als Gegenmaßnahme sieht er noch mehr Nähe zum Wähler. „Wir müssen ran an den Bürger und zuhören.“ Ob und wie aus dem Debakel Konsequenzen zu ziehen seien, „müssen andere entscheiden“.

AfD-Abgeordneter Rudy: „CDU hat es leicht gemacht.“

Während die CDU ihre Wunden leckt, jubelt die AfD aus voller Kehle. „Das Ergebnis im Altenburger Land hat unsere Erwartungen voll übertroffen“, sagte der Landtagsabgeordnete Thomas Rudy. Er freue sich auch über das Direktmandat von Stephan Brandner, dem es die CDU leicht gemacht habe, die in Thüringen in einen Maskenskandal verstrickt ist und mit Laschet einen schwachen Kanzlerkandidaten hatte.

„Die Menschen wählen AfD, weil sie nicht noch höhere Sprit- und Energie-Kosten haben wollen, weil sie es satt haben, dass ihre Region von Erfurt und Berlin vernachlässig wird und weil sie nicht wollen, dass CDU und SPD das Land weiter herunterwirtschaften“, erklärte der 62-Jährige. Deswegen müssten die anderen Parteien auch nicht vom hohen AfD-Stimmenanteil überrascht sein. „Wer darüber schockiert ist, ist über die eigenen Bürger schockiert.“

SPD-Vorsitzende Schenk verweigert Analyse des AfD-Ergebnisses

Das gute Abschneiden sowohl der SPD im Altenburger Land als auch jenes von Direktkandidatin Elisabeth Kaiser sei das Ergebnis harter Arbeit, sagte die SPD-Kreisvorsitzende Katharina Schenk. „Präsenz und Beharrlichkeit haben sich ausgezahlt.“ Die fünf Sitze der Thüringer Sozialdemokraten im Bundestag „sind einfach toll, das Ergebnis der SPD im Altenburger Land phantastisch“. Schockiert zeigte sich Schenk dagegen über das Abschneiden der AfD in Thüringen, das im Altenburger Land besonders drastisch ausgefallen sei.

Über die Gründe wollte die 33-Jährige indes nicht reden, eher über die Chancen, dass man das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen müsse und auch könne. Das habe Elisabeth Kaiser bewiesen. Sicher habe dazu auch der gute Bundestrend beigetragen und die Kompetenz des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Aber einen Rückenwind könne nur derjenige aufnehmen und nutzen, der dazu auch in der Lage sei.

Linke-Chef Plötner sieht Weckruf für eigene Partei

Für den Kreisvorsitzenden Ralf Plötner, war es – wie für viele andere Linke auch – eine „enttäuschende Wahlnacht“. Kein Wunder. Schließlich schaffte seine Partei bundesweit keine fünf Prozent und auch im Wahlkreis ließ man mit 11,7 Prozent (-7,0 Prozent) bei den Erst- und 11,2 Prozent (-6,2 Prozent) bei den Zweitstimmen ordentlich Federn. An dem in Berlin lebenden Direktkandidaten Björn Harras und dem Wahlkampf habe es aber nicht gelegen, wiegelte Plötner hier ab. „Er war der richtige Kandidat und hat einen engagierten Wahlkampf geführt.“ Zu sehen daran, dass er mehr Erst- als die Partei Zweistimmen bekommen habe.

Vielmehr sei man mit dem landesweiten Abwärtstrend versehen worden, erklärte der 38-Jährige. Ansonsten sieht der Landtagsabgeordnete hauptsächlich „ein taktisches Wahlverhalten“ für die Verluste verantwortlich. „Es war die Kanzlerfrage, die polarisiert hat, und weswegen wir Stimmen Richtung SPD abgegeben haben.“ Nun gehe es darum, sich innerparteilich mit dem Ergebnis „selbstkritisch auseinanderzusetzen. Es ist ein bundesweiter Weckruf für unsere Partei.“

FDP-Frontmann Thiele hin- und hergerissen

„Ich bin hin- und hergerissen“, lautete Marco Thieles erster Kommentar zum Wahlausgang. Sehr zufrieden könne man mit dem Ergebnis seiner Partei sein, gar nicht mit dem der AfD, sagte der 37-jährige FDP-Kreisvorsitzende. Die Liberalen hätten ihr Ergebnis im Altenburger Land um drei Prozent sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen verbessern und das beste Ergebnis in ganz Thüringen einfahren können.

Das gelang, wie Thiele sagte, durch einen überzeugenden Wahlkampf und mit Themen, die das Gefühl vieler Menschen berührt haben. Das war vor allem das Thema Klimaschutz, das den Leuten keine Angst machen und man ihnen nicht vorschreiben dürfe, wie sie zu leben, welches Auto sie zu fahren und wie sie ihr Haus zu dämmen haben. Und zum zweiten war es die dringend nötige Entbürokratisierung und Verschlankung des Staates.

Grünen-Sprecherin Jurk zeigt sich selbstkritisch

Ähnlich gemischt wie die Liberalen ist die Lage bei Bündnis 90/Die Grünen. „Wir haben ein kleines bisschen zugelegt, sind aber noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, bewertete Kreissprecherin Ilona Jurk die Zuwächse von 1,7 Prozentpunkten im Wahlkreis. Man habe getan, was man konnte, aber es nicht ausreichend geschafft, den Menschen zu erklären, warum es mehr Solarenergie und E-Autos brauche und wie das mit der Ladeinfrastruktur funktionieren solle. „Wir müssen die eigene Linie künftig überzeugender unter die Leute bringen und wollen ihnen nicht ihr Auto wegnehmen.“ Für den Bund erwarte sie „lange Koalitionsverhandlungen. Ich glaube nicht, dass wir es dieses Jahr noch schaffen.“

Von Thomas Haegeler und Jens Rosenkranz