Diese Investitionen leitet der Kreistag mit dem Beschluss des Haushaltes 2022 in die Wege

Altenburg

Mit einer einzigen Enthaltung hat der Kreistag am Mittwoch den 183,7 Millionen Euro umfassenden Haushalt für den Landkreis für das kommende Jahr verabschiedet und damit die Grundlagen für wichtige Investitionen gelegt. Allen voran steht die weitere Sanierung und der Umbau des Lindenau-Museums in Altenburg, aber auch Ausgaben für die Digitalisierung einiger Schulen sowie der Breitbandausbau.

Unter den Volksvertretern regte sich diesmal kaum Kritik, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo der Etat sogar zu platzen drohte. Zum einen goss Mandy Eising (Linke) etwas Essig in den Freudenbecher und bezeichnete den Etat als Arbeitshaushalt, der aber kein Gestaltungshaushalt sei. Eising begrüßte zwar die Investitionen an den Schulen, die aber nicht reichten. Sie kritisierte Landrat Uwe Melzer (CDU), der keinen Ansatz dafür liefere, offene Stellen zu besetzen und die zahlreichen Krankheitsausfälle in seiner Behörde zu kompensieren. Die Linke forderte Melzer auf, in Zukunft nicht eingeplante Mehreinnahmen, insbesondere vom Land, für eine unverzügliche Senkung für die von den Gemeinden zu zahlende Kreisumlage zu nutzen.

Linke stimmt trotz Kritik zu

Damit nahm Eising Bezug auf jene vier Millionen Euro Absenkung, die schon Anfang des Jahres feststand, aber erst im Herbst wirksam wurde, womit die Gemeinden mit dem Rücküberweisungen in diesem Jahr nichts mehr anfangen konnten. Die Kreisrätin forderte außerdem von Melzer mehr Transparenz und Kommunikation. Allerdings stimmte am Ende auch die Fraktion der Linken geschlossen dem Etat zu.

Dieser sieht eine Steigerung der Personalausgaben im Vergleich zu diesem Jahr um fast 1,8 Millionen auf 35,3 Millionen Euro vor. Ebenso steigt die Kreisumlage erneut an, von 27,9 (2021) auf 34,5 Millionen Euro. Das Altenburger Land wird 7,7 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen.

Regionale weisen auf Finanzlücken hin

Eine noch deutlichere Kritik am Haushalt kam von Steffen Kühn (Die Regionalen), der auf zwei fehlenden Positionen im Etat aufmerksam machte. Zum einen sind dies die massiven Schäden am Dach des Theaters, die im Moment auf 1,5 Millionen Euro geschätzt werden, aber auch viel teurer werden könnten, sagte Kühn. Dieses Geld fehlt. Zum zweiten wies er auf den Wechsel und die Entsorgung der Filter in den 500 Luftfilteranlagen hin, die der Kreis anschafft oder es schon getan hat. Dies schlage mindestens mit 70 000 Euro zu Buche, die ebenfalls nicht im Etat stünden.

Da dafür letztendlich das Geld fehle, werde es mit Sicherheit in einem Nachtragshaushalt über die Erhöhung der Kreisumlage bei den Gemeinden hereingeholt. Dies werde für einem Aufschrei sorgen, warnte Kühn, da dort dann Investitionen platzen. Viele Gemeinden könnten bereits nicht mehr investieren, weil sie die Eigenanteile nicht aufbringen können. Deshalb werde die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden durch das Landratsamt zu positiv und damit unrealistisch dargestellt, sagte Kühn der LVZ. Bis auf zwei drei Ausnahmen gehe man in der Kreisbehörde überall von einer finanziellen Leistungsfähigkeit aus. Dies entspreche nicht den Realitäten. Deshalb habe er sich auch im Kreistag der Stimme enthalten.

Lebensqualität leidet unter Finanznot

In der Tat schätzt das Landratsamt ein, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden gewahrt bleibt und die fortlaufende Liquidität gesichert ist. Das aber zielt haarscharf an der Wahrheit vorbei. In Meuselwitz, der drittgrößten Stadt des Kreises, ist diese dauernde Leistungsfähigkeit seit Jahren nicht gegeben. Die Stadt ist außerstande, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, was extreme Auswirkungen auf Investitionen und Lebensqualität hat. Große Probleme gibt es ebenso in Posterstein, Fockendorf und Thonhausen.

Hinzu kam, dass in der Vergangenheit auch die Gemeinden Nöbdenitz, Jückelberg und Ziegelheim zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet waren. Gelöst wurde dies, indem Nöbdenitz nach Schmölln sowie Jückelberg und Ziegelheim nach Nobitz eingemeindet wurden.

Das sind die größten Investitionen des Kreises 2022 Digitalpakt an den Schulen: 1,5 MillionenSeckendorff-Gymnasium Meuselwitz, Sanierung Turnhalle: 400 000Gebäude Schloßstraße Schmölln: 645 000GS Windischleuba, Sanierung/Brandschutz: 310 000Außenanlagen GRS Gößnitz: 250 000Außenanlagen Insobeum Rositz: 100 000Sporthalle RS Nöbdenitz: 100 000Reko GS Posa: 270 000Reko GS Wintersdorf: 165 000Sanierung/Umbau Lindenau-Museum: 7,1 MillionenBurg Posterstein, Neubau Nordflügel: 2,2 MillionenSanierung Theater: 1,1 MillionenSanierung Kreisstraße Pahna bis Landesgrenze: 1,74 MillionenSanierung Ortslage Molbitz: 455000Durchlass Gimmel: 245 000 alle Angaben in Euro

Von Jens Rosenkranz