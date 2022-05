Diese Probleme gibt es bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine im Altenburger Land

Altenburg

Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine stellt das Altenburger Land vor größere und neue Herausforderungen. Mittlerweile sind rund 550 Menschen aus der Krisenregion im Landkreis angekommen. Am 21. April kam ein dritter von den Landesbehörden zugewiesener Bus mit 18 Passagieren an. Diese wurden in der Erstaufnahmestelle in Nöbdenitz untergebracht. In der vergangenen Woche kam ein vierter Bus – diese Personen kamen im Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Soziales „Johann Friedrich Pierer“in Altenburg-Nord unter, das als neue Erstaufnahmeeinrichtung hergerichtet wurde. Darüber informierte Landrat Uwe Melzer (CDU) auf einer Pressekonferenz.

Zügige Unterbringung in einer Wohnung

Die Erstankünfte haben die Funktion, Anlaufadresse für angekündigte Busse des Bundes und des Freistaates zu sein. Die Schutzsuchenden werden in Empfang genommen, einem Schlafplatz zugewiesen und je nach Tageszeit verpflegt. Die vereinfachte Erfassung für das Easy-System erfolgt bei Ankunft, spätestens aber am Folgetag und wird dem Landratsamt zusammen mit Kopien der Reisedokumente übermittelt. Soweit erforderlich, wird ärztliche Hilfe organisiert. Am ersten Werktag nach der Ankunft erfolgt die Aufnahme der Daten in die vereinfachten Leistungsanträge Asylbewerberleistung. Der Landkreis strebt eine zügige Unterbringung aus der Erstankunft in Wohnungen an. Dies setzt voraus, dass möblierter Wohnraum zur Verfügung steht und die Schutzsuchenden über die Asylbewerberleistung verfügen.

Kein Überblick über Mehrzahl der Geflüchteten

Im Landkreis sind bereits 41 Wohnungen mit 220 Personen, dabei Zwei-Raum-Wohnung mit vier Personen, Drei-Raum-Wohnung mit sechs Personen, belegt. Bei Bedarf besteht für den Kreis die Möglichkeit, weitere Räume für Flüchtlinge bereitzustellen. Derzeit stehen 24 ausgestattete Wohnungen zur Belegung zur Verfügung. Bis zum 10. Mai sollen weitere Räumlichkeiten besichtigt werden, sagte Melzer. Bei der Besichtigung werden nach einer Checkliste Renovierungs- und Reparaturbedarf festgestellt. Um die Geschwindigkeit der Bezugsfertigkeit zu erhöhen, ist geplant, weitere Firmen mit der Möblierung zu beauftragen. Die Mehrzahl der registrierten Ukrainer, nämlich etwa 330, wohnt allerdings nicht in den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Wohnungen. Einen Überblick, wo diese Menschen untergekommen sind, gibt es nicht.

Vier Erstankünfte werden geschlossen

Schwierigkeiten bestehen darin, dass das Landratsamt nicht weiß, wie viele Flüchtlinge noch erwartet werden, und auch sehr kurzfristig über anstehende Transporte unterrichtet wird. „Der Prozess ist nicht strukturiert“, kritisierte Melzer. Einen neuen Weg beschreitet seine Behörde nun bei den Erstaufnahmestellen. Die bestehenden Erstankünfte im Dorfgemeinschaftshaus Ponitz, in der Mälzerei Treben, im Bürgersaal Nöbdenitz und im Volkshaus Zechau werden demnächst geschlossen.

Die Mälzerei in Treben diente als Erstunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine. Jetzt wird sie geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Diese Einrichtungen wurden unter der Koordination von Bürgermeistern oder VG-Chefs ausschließlich mit ehrenamtlichen Strukturen geführt. Unterstützung gab es bei Bedarf durch Mitarbeiter der Caritas. Die Verpflegung erfolgte in der Regel ebenfalls durch ehrenamtliche Strukturen beziehungsweise dort, wo es notwendig war, durch Caterer. Diese ehrenamtlichen Strukturen wurden insbesondere durch das ungeregelte Ankunftsgeschehen durch die Busse des Bundes und auch durch Individualankünfte, die rund um die Uhr erfolgten, sehr schnell geschwächt.

Verzicht auf große Anlaufstelle

Dafür etabliert der Kreis nun eine zentrale Erstaufnahmeeinrichtung, die sich seit der vergangenen Woche in der Pierer-Schule in Altenburg-Nord befindet. Als Reserve soll das Deutsche Haus in Lucka vorgehalten werden. Auf eine sehr große Erstaufnahmeeinrichtung mit 300 Plätzen wurde aus Kostengründen verzichtet, weil die mit einer Million Euro pro Monat zu Buche geschlagen hätte.

Nach den Informationen des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und Verbraucherschutz sei seit Montag dieser Woche mit einer Umstellung auf das sogenannte free-System zu rechnen. Danach seien Bundesländer mit einer Übererfüllungsquote berechtigt, den Gebietskörperschaften in Bundesländern mit einer Untererfüllung Flüchtlinge direkt zuzuweisen. Für Thüringen betrage das Defizit derzeit circa 6000 Schutzsuchende. Nach Angaben des Thüringer Landesverwaltungsamtes soll jede Gebietskörperschaft 1200 Unterbringungsplätze vorhalten. Über so viele Plätze verfügt der Landkreis allerdings im Moment nicht. Um die zu erwartenden Zuweisungsspitzen abzufangen, benötigt der Landkreis weiterhin ein System von Erstaufnahmeeinrichtungen.

Von Jens Rosenkranz